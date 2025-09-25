Re: Бахыт АХМЕТОВ: Вторая часть ЦОНовского балета - диалог...

Отправлено: - 00:57

Да уж..на днях сравнил условия замены документов (паспорта и удостоверения) 10 лет назад и сейчас. Десять лет назад менеджер за одним столом всё оформила , только отдельно фотографирование. Сейчас - на втором этаже сотрудница начала оформление и оплату, потом на первый этаж по живой очереди фотографирование (кстати я насчитал пять столов с фотоаппаратами, но работал только один) и опять к следующему менеджеру затем , что бы она окончательно оформила бланк и назвала дату получения документов..вот зачем такое дробление функций, реально работали 3-4 (!!) сотрудника из десятка (на двух этажах) рабочих столов?? Попадаешь по талону к первому ,потом в порядке живой очереди начинаешь бег по кругу! Полный бардак и неорганизованность, благое начинание превратили в пародию при раздутых штатах..