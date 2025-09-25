Re: Осталась треть. Суметь и дотерпеть. Зерновой финиш: аграриям...

Цитата://причем только казахстанцам - производителям кормовой муки и обычным мельникам. Это, конечно, не принцип, деньги не пахнут. Просто от иноземцев что-то нет предложений.///



Агроном, очевидно, не в теме: - поясняю схему: - приезжает из Китая самый главный трейдер, например некто Хун Цян Цын, и он устанавливает цену на некласску (основное сырьё для кормовой муки) в 100 тенге за тонну, дальше наш, основной казахский тредер устанавливет цену, скадем, в 95 тенге за тонну, и дальше МНОЖЕСТВО других очень МЕЛКИХ казахские трейдеры скупают у моих коллег по 75-85 тенге за тонну.

Вся, ещё раз повторю для тех кто в танке, ВСЯ так называемая ОТЕЧЕСТВЕННАЯ кормовая мука УХОДИТ в Китай - это насчёт того что от ИНОЗЕМЦЕВ нет предложении.