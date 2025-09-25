НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Осталась треть. Суметь и дотерпеть. Зерновой финиш: аграриям Костанайской области требуются считанные дни. Но - сухие!
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52633
Осталась треть. Суметь и дотерпеть. Зерновой финиш: аграриям Костанайской области требуются считанные дни. Но - сухие!
Отправлено: 25.09.25 - 23:09
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По данным Минсельхоза РК, на 24-25 сентября из примерно 16 млн га зерновых и зернобобовых посевов в стране убрано 10,2 млн га, намолочено 15,5 млн тонн зерна, и цифры эти час от часа растут до прогнозируемых 24 млн. В Костанайской области процент сбора - схожий, если не больший. Разным хозяйствам нужно «дожать» от недели до трех в зависимости от площадей, техники и, конечно, погоды.
Читать новость

О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
517
Re: Осталась треть. Суметь и дотерпеть. Зерновой финиш: аграриям...
Отправлено: 25.09.25 - 23:09
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Таких хозяйств как Карла Маркса в Казахстане единицы, и они заслуживают уважения, основная же масса не заслуживает доброго слова, вечное нытьё и самолюбование, село в широком смысле практически разрушено, одни руины по области, пустые посёлки, районы
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8384
Re: Осталась треть. Суметь и дотерпеть. Зерновой финиш: аграриям...
Отправлено: 25.09.25 - 23:49
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ОГПУ:
основная же масса не заслуживает доброго слова, вечное нытьё


Цитата://жалуется экономист Иван Кривонос.///
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8384
Re: Осталась треть. Суметь и дотерпеть. Зерновой финиш: аграриям...
Отправлено: 26.09.25 - 00:01
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://причем только казахстанцам - производителям кормовой муки и обычным мельникам. Это, конечно, не принцип, деньги не пахнут. Просто от иноземцев что-то нет предложений.///

Агроном, очевидно, не в теме: - поясняю схему: - приезжает из Китая самый главный трейдер, например некто Хун Цян Цын, и он устанавливает цену на некласску (основное сырьё для кормовой муки) в 100 тенге за тонну, дальше наш, основной казахский тредер устанавливет цену, скадем, в 95 тенге за тонну, и дальше МНОЖЕСТВО других очень МЕЛКИХ казахские трейдеры скупают у моих коллег по 75-85 тенге за тонну.
Вся, ещё раз повторю для тех кто в танке, ВСЯ так называемая ОТЕЧЕСТВЕННАЯ кормовая мука УХОДИТ в Китай - это насчёт того что от ИНОЗЕМЦЕВ нет предложении.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
8384
Re: Осталась треть. Суметь и дотерпеть. Зерновой финиш: аграриям...
Отправлено: 26.09.25 - 00:09
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:///Эх, тепла нашей «айне» не хватило…///

В этом году качественной пшеницы мало- из-за недостата ЖАРЫ в летнее время- всё есть - и натура и ЧП и белок и протеин, но клея нет.
В основном зерно будет 5,4 классов- 3 класса и "хай-про" - очень и очень мало.
Прогнозирую что:- после уборки и к зиме, и особено весной цена на неё ВЗЛЕТИТ и тем у кого она есть - желательно придержать до весны- сказочно РАЗБОГАТЕЮТ.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 15
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS