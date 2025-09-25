НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Пропавшую девочку-подростка с нарушением речи всю ночь искали сотни людей в Костанайской области
 
 
Пропавшую девочку-подростка с нарушением речи всю ночь искали сотни людей в Костанайской области
Отправлено: 25.09.25 - 10:12
Заявление о пропавшем ребёнке поступило в полицию вечером 24 сентября в селе Успеновка Федоровского района. 14-летняя Алмасхан Тилекжан ушла из дома в неизвестном направлении в одной пижаме. Мать девочки сообщила, что дочь с рождения страдает нарушением речи и умственной отсталостью.
Читать новость

Re: Пропавшую девочку-подростка с нарушением речи всю ночь...
Отправлено: 25.09.25 - 10:12
Хорошо то, что хорошо кончается!
Re: Пропавшую девочку-подростка с нарушением речи всю ночь...
Отправлено: 25.09.25 - 23:23
С погодой очень повезло.
