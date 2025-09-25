Отправлено: - 14:23

vofkakst:

А еще лучше (по примеру одной азиатской страны)

[Исправлено: Добрый земледелец, 25.09.2025 - 15:24]

Цитата:Это, мягко говоря, сомнительное заявление. Ни казни, ни отрубание рук не помогут в борьбе с коррупцией. Иначе бы в "одной азиатской стране" (читаем Китай) давно бы ее искоренили. А пока глобальный индекс восприятия коррупцииотводит Китаю лишь 76-юстрочку, ставя эту страну между Болгарией и Молдовой.