Re: То потоп, то нечем поливать: костанайские овощеводы и...

Отправлено: - 22:23

Овощеводы-это бизнесмены, которые строят бизнес за счет бюджета! Так пора уже самим вкладывать деньги, ведь "отца" нет теперь! Целевые взносы пусть соберут и в дело, не надеясь на бюджетные деньги гос-ва, которое итак раздавало деньги как страховая компания, за незастрахованное имущество, земельные участки, шалаши, магазины, за не введенные в эксплуатацию строения, заборы и тому подобное!