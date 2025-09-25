НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ То потоп, то нечем поливать: костанайские овощеводы и дачники теряют урожай
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52633
То потоп, то нечем поливать: костанайские овощеводы и дачники теряют урожай
Отправлено: 25.09.25 - 22:23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Овощеводы Костанайской области потеряли половину урожая. Паводок смыл насыпь на реке Тобол, без притока воды стали пересыхать старицы, используемые для орошения полей. Бьют тревогу и дачники – уровень воды в реке заметно упал.
Читать новость

абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1142
Re: То потоп, то нечем поливать: костанайские овощеводы и...
Отправлено: 25.09.25 - 22:23
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Овощеводы-это бизнесмены, которые строят бизнес за счет бюджета! Так пора уже самим вкладывать деньги, ведь "отца" нет теперь! Целевые взносы пусть соберут и в дело, не надеясь на бюджетные деньги гос-ва, которое итак раздавало деньги как страховая компания, за незастрахованное имущество, земельные участки, шалаши, магазины, за не введенные в эксплуатацию строения, заборы и тому подобное!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: Undead

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS