Re: «Ликвидация - на бумаге». О мнимом улучшении ситуации со...

Отправлено: - 22:07

Пора уже всей прокуратуре РК заниматься выявлением не исполняющих или саботирующих законы во всех сферах, поскольку прокуратура осуществляет прокурорский надзор в виде высшего надзора за законностью именно на выявление и устранение нарушений законности, причин и условий, им способствующих, а также последствий, чтобы не было саботажа со стороны исполнителей, поскольку саботажники своими провокациями в виде открытых высказываний толкают население на злостное игнорирование законов, прямое неподчинение государственным, представительным и исполнительным органам, через СМИ, по Ватсап, Телеграмм и другим приложениям! Работы в этом направлении со стороны прокуратуры мало или вообще нет, хотя в апреле 2025 года принята Концепция Правительством о Законе и Порядке, поскольку поднимают голову против исполнения законов и противодействие наведению порядка те, кто прямо или косвенно ведет подрывную работу с населением страны!