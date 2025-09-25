Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
«Ликвидация - на бумаге». О мнимом улучшении ситуации со стихийными свалками в Костанайской области рассказали в прокуратуре
«Ликвидация - на бумаге». О мнимом улучшении ситуации со стихийными свалками в Костанайской области рассказали в прокуратуре
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 26
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать