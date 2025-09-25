НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1838
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.09.25 - 12:35
#9121
Ответить
Цитата:
Kairat stayer:
Железка вам не тележка из супермаркета, изначально строилась для перевозки не только вагонов с пассажирами, а ещё и тысячи тонн угля, зерна, металла и.т.д. (Тяжёлые перевозки)

Так и дороги у нас не для самокатов строились, и тем не менее. Если условный камаз они с горем пополам ещё выдерживают то от тех рыжих иноземных монстров "страдают"
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7531
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.09.25 - 12:37
#9122
Ответить
Цитата:
Карачун:
А с другой стороны, если отбросить шутеечки в сторону, может и неплохой ход. Если действительно работать честно и " без злого умысла", то можно будет сказать - " пожалуйста, ребята, у нас всё прозрачно, сами видите. Ничего дурного мы против вас не замышляем"


В ветке про помощников отметил, заявляют, что будут мониторить открытые источники - этого недостаточно. Чтобы выявить нарушения, нужно шире работать :-o :-o :-o
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7531
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.09.25 - 12:42
#9123
Ответить
Цитата:
Карачун:
Так и дороги у нас не для самокатов строились, и тем не менее. Если условный камаз они с горем пополам ещё выдерживают то от тех рыжих иноземных монстров "страдают"


Зачем дороги сравниваете с железкой, выше же отметил про заявляемую осевую нагрузку производителем - около 32,5 тонн на ось. Рельсы, шпалы, земляное полотно должны быть рассчитаны на такую нагрузку, если участок железной дороги старый, слабый, тогда будут проблемы.

Подробнее здесь:
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1838
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.09.25 - 12:47
#9124
Ответить
Цитата:
Kairat stayer:
ES44ACi (в версии стандарта) имеет осевую нагрузку около 32,5 тонн на ось,

Вот это уже предметный разговор :lol:
Сколько у наших нонешних, мейд ин юсса, тяговых агрегатов нагрузка на ось? 31. вроде как и не большая разница, но попробуйте опорную конструкцию соорудить с соответствующим перегрузом. Стоять конечно будет, но как долго и безопасно - вопрос. :lol:
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7531
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.09.25 - 13:00
#9125
Ответить
Цитата:
Карачун:
31. вроде как и не большая разница, но попробуйте опорную конструкцию соорудить с соответствующим перегрузом. Стоять конечно будет, но как долго и безопасно - вопрос


Намного меньше, нужно уточнить у специалистов.
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1838
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.09.25 - 13:02
#9126
Ответить
Кстати в бытность работы на дороге, у меня была мечта поучаствовать в строительстве "железки". Не знаю почему. Мне даже впп, всякие рулежные дорожки и перроны не были так интересны :lol:
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7531
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.09.25 - 13:17
#9127
Ответить
Скорее всего под наши железнодорожные дороги будут делать облегчённые и адаптированные локомотивы (24 т/ось).
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28838
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.09.25 - 18:14
#9128
Ответить
Цитата:
Vit:

Вит, какие новости?
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28838
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.09.25 - 19:05
#9129
Ответить
Цитата:
Kairat stayer:
Вегетарианцами не станем, всё будет хорошо

Ну не знаю, говядина уже 5000 рубеж пробила, движется к 6000
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1838
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.09.25 - 19:44
#9130
Ответить
Цитата:
maxsaf:
Ну не знаю, говядина уже 5000 рубеж пробила, движется к 6000

Это да, есть такой косяк. Я прямо каждый раз прихожу в магазин и охреневаю с того, что каждый раз цена выше чем в предыдущий. Кстати с говядиной у нас скачок резкий произошел где-то весной, по-моему. Потом более плавно цена росла.
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1838
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.09.25 - 19:51
#9131
Ответить
Цитата:
maxsaf:

А сколько у вас килограмм говядины стоит?
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28838
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.09.25 - 20:17
#9132
Ответить
Цитата:
Карачун:
А сколько у вас килограмм говядины стоит?

Тоже сильно подорожала, после ковида. Я все удивлялся, неужели коровы тоже заболели. До ковида было по 13, после поднялось до 19. Сейчас дешевле 24 найти сложно.
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28838
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.09.25 - 20:21
#9133
Ответить
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28838
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 25.09.25 - 20:32
#9134
Ответить
Мы такое берём, не стейк конечно, но с картошкой потушить - норм. С учётом наших ЗП - нормально. Но уже нету того кайфа, как до ковида, когда все было намного дешевле.
