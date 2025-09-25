Карачун: А с другой стороны, если отбросить шутеечки в сторону, может и неплохой ход. Если действительно работать честно и " без злого умысла", то можно будет сказать - " пожалуйста, ребята, у нас всё прозрачно, сами видите. Ничего дурного мы против вас не замышляем"
В ветке про помощников отметил, заявляют, что будут мониторить открытые источники - этого недостаточно. Чтобы выявить нарушения, нужно шире работать
Карачун: Так и дороги у нас не для самокатов строились, и тем не менее. Если условный камаз они с горем пополам ещё выдерживают то от тех рыжих иноземных монстров "страдают"
Зачем дороги сравниваете с железкой, выше же отметил про заявляемую осевую нагрузку производителем - около 32,5 тонн на ось. Рельсы, шпалы, земляное полотно должны быть рассчитаны на такую нагрузку, если участок железной дороги старый, слабый, тогда будут проблемы.
Kairat stayer: ES44ACi (в версии стандарта) имеет осевую нагрузку около 32,5 тонн на ось,
Вот это уже предметный разговор Сколько у наших нонешних, мейд ин юсса, тяговых агрегатов нагрузка на ось? 31. вроде как и не большая разница, но попробуйте опорную конструкцию соорудить с соответствующим перегрузом. Стоять конечно будет, но как долго и безопасно - вопрос.
maxsaf: Ну не знаю, говядина уже 5000 рубеж пробила, движется к 6000
Это да, есть такой косяк. Я прямо каждый раз прихожу в магазин и охреневаю с того, что каждый раз цена выше чем в предыдущий. Кстати с говядиной у нас скачок резкий произошел где-то весной, по-моему. Потом более плавно цена росла.
Сейчас посетителей на этом форуме: 8, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 8
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать