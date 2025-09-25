Re: Представитель ВОЗ на встрече в Костанае констатировал, что...

15:18

И потом заметили, в каком ключе приподнесен опрос? Вариантов ответа, который бы просто допускал право выбора за человеком, собственно и нет... Даже в последнем варианте "боятся прививок", "не переубедишь" - как если бы отказ от вакцинации можно оправдать только глупым страхом или убеждениями на его почве.

Почему бы, к примеру, не включить вариант вроде "Ничего не делать. Людей не переубедишь и не заставишь, если они не верят в пользу вакцинации"



Люди не доверяют системе здравоохранения, поэтому простой пропагандой и принудительными мерами не обойтись