Обсуждение публикаций
Россия поможет Казахстану бороться с коррупцией и хищениями бюджета: депутаты приняли закон
 
 
N
NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52628
Россия поможет Казахстану бороться с коррупцией и хищениями бюджета: депутаты приняли закон
Отправлено: 25.09.25 - 09:11
Депутаты Мажилиса во втором чтении приняли закон о создании международного центра, который будет заниматься оценкой рисков отмывания денег и финансирования терроризма. Центр станет системой для обмена информацией между странами СНГ. Об этом сообщил зампредседателя Агентства по финансовому мониторингу Женис ЕЛЕМЕСОВ.
К
Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1836
Re: Россия поможет Казахстану бороться с коррупцией и хищениями...
Отправлено: 25.09.25 - 09:11
#1
Зачетное название статьи. Возможно потянет на "юмор недели", а то и месяца :lol:
М
Местный
(Пользователи)
Регистрация:
29.04.10
Сообщений:
50
Re: Россия поможет Казахстану бороться с коррупцией и хищениями...
Отправлено: 25.09.25 - 09:25
#2
Цитата:
Карачун:

:lol: :lol: :lol:
v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1801
Re: Россия поможет Казахстану бороться с коррупцией и хищениями...
Отправлено: 25.09.25 - 09:34
#3
Ой позорище!!!

Надо делать проще и радикальнее.
Коррупцию и хищения из бюджета приравнять к измене родины и судить по всей строгости закона.
А еще лучше (по примеру одной азиатской страны) - руки отрубать за казнокрадство и взятки. Пара оттяпанных ладошек решит ситуацию радикально.
сайлау курманов
сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7746
Re: Россия поможет Казахстану бороться с коррупцией и хищениями...
Отправлено: 25.09.25 - 09:38
#4
Стесняюсь спросить, а куда пропал Петр Толстой, он так рьяно попер против руководства госдумы, говорят после покушения поплохело ему и лежит в больнице, а Валька-стакан и славик-гмо как ни в чем не бывало сидят на местах
Kairat stayer
Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7531
Re: Россия поможет Казахстану бороться с коррупцией и хищениями...
Отправлено: 25.09.25 - 11:03
#5
Друзья, всем желаю хорошего дня. мира, радости, добра, позитива и отличного настроения!

Цитата:
Карачун:
Зачетное название статьи. Возможно потянет на "юмор недели", а то и месяца


Россия великая - всем поможет и всех спасёт, теперь наверное с коррупцией и воровством бюджета покончим!
Kairat stayer
Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7531
Re: Россия поможет Казахстану бороться с коррупцией и хищениями...
Отправлено: 25.09.25 - 11:08
#6
Отмечают, что система работает только с открытыми источниками. То есть никакой банковской тайны или реальной информации о схемах выявляться не будет? Про миллиарды, утекающие в офшоры в открытых источниках не вещают.
Добрый земледелец
Добрый земледелец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.01.19
Сообщений:
79
Россия поможет Казахстану бороться с коррупцией и хищениями бюджета: депутаты приняли закон
Отправлено: 25.09.25 - 14:23
#7
Цитата:
vofkakst:
А еще лучше (по примеру одной азиатской страны)

Это, мягко говоря, сомнительное заявление. Ни казни, ни отрубание рук не помогут в борьбе с коррупцией. Иначе бы в "одной азиатской стране" (читаем Китай) давно бы ее искоренили. А пока глобальный индекс восприятия коррупции transparency.org отводит Китаю лишь 76-юстрочку, ставя эту страну между Болгарией и Молдовой.

[Исправлено: Добрый земледелец, 25.09.2025 - 15:24]
v
vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1801
Re: Россия поможет Казахстану бороться с коррупцией и хищениями...
Отправлено: 25.09.25 - 14:48
#8
В России чуть что - "иноагент", может и нам пора внедрить нечто такое?
Если попался на взятке или распиле -н видать хорошей жизни. Хотя... Откупятся же))
