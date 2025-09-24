Отправлено: - 11:38

Kairat stayer:

Всё буде нормально, грамотею из-за три девять земель вчера разъяснял, что промышленные дроны - можно использовать как военные. В этом направлении сотрудничаем с Израилем, Китаем, Турцией, частично с США.

Цитата:Да нафига мне ваши дроны переделанные. Вы мне лучше расскажите, как дела в овцеводстве, с кем сотрудничаете, и куда пропал Абайка