Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Карачун
23.04.23
1836
Флуд и оффтопик (часть 9)
24.09.25 - 22:38
#9106
Цитата:
maxsaf:
первые три места в любом виде соревнований - важно, а дальше без разницы.

возможно это не обычное соревнование. полагаю советский союз имел и техническую и научную возможность, не без серьёзного напряжения сил конечно, тоже высадиться на луне, но между тем не посчитали таким уж необходимым мероприятием.
а другой стороны...с другой стороны, китайцы на этом и "поднялись" - копировании абибасов. чё ж теперь, изменять своим привычкам? :lol: ну да, возможно экономический эффект, даже отложенный, под большим вопросом, за то канон соблюдён.

maxsaf
27.05.18
28832
Флуд и оффтопик (часть 9)
25.09.25 - 04:05
#9107
Что-то не очень похоже на комплимент:

«Даже если вы хотите провести переговоры где-то вроде Казахстана, мы готовы»

Владимир Зеленский
президент Украины

:oops:
111
17.01.12
46257
Флуд и оффтопик (часть 9)
25.09.25 - 07:58
#9108
Цитата:
Kairat stayer:

Цитата:
Всё без обмана, наладили производство военных дронов.

Как то фантастично
Kairat stayer
28.05.18
7531
Флуд и оффтопик (часть 9)
25.09.25 - 11:13
#9109
Хорошая новость, как вам такое?

Казахстан и Америка подписали контракт на 4,2 млрд долларов. Документы предусматривают производство в Казахстане 300 современных локомотивов и их обслуживание (Evolution Series ES44ACi - грузовые локомотивы производства США, которые считают одними из самых надежных в мире).

Подробнее здесь:
Kairat stayer
28.05.18
7531
Флуд и оффтопик (часть 9)
25.09.25 - 11:16
#9110
Цитата:
111:
Как то фантастично


Всё буде нормально, грамотею из-за три девять земель вчера разъяснял, что промышленные дроны - можно использовать как военные. В этом направлении сотрудничаем с Израилем, Китаем, Турцией, частично с США.
maxsaf
27.05.18
28832
Флуд и оффтопик (часть 9)
25.09.25 - 11:38
#9111
Цитата:
Kairat stayer:
Всё буде нормально, грамотею из-за три девять земель вчера разъяснял, что промышленные дроны - можно использовать как военные. В этом направлении сотрудничаем с Израилем, Китаем, Турцией, частично с США.

Да нафига мне ваши дроны переделанные. Вы мне лучше расскажите, как дела в овцеводстве, с кем сотрудничаете, и куда пропал Абайка :lol:
simkst
27.10.23
395
Флуд и оффтопик (часть 9)
25.09.25 - 11:39
#9112
Цитата:
Kairat stayer:
(Evolution Series ES44ACi - грузовые локомотивы производства США, которые считают одними из самых надежных в мире).


По каким показателям ?
Kairat stayer
28.05.18
7531
Флуд и оффтопик (часть 9)
25.09.25 - 11:45
#9113
Цитата:
simkst:
По каким показателям ?


Выше по ссылке отмечают:

Они рассчитаны на тяжелые перевозки и подходят для любого климата – от жары до морозов;
мощность достигает 4500 лошадиных сил;
они экономичнее в эксплуатации и требуют меньше затрат на сервис;

Важно для нас: казахстанский пакет на $4,2 млрд за 300 машин включает комплекты, локализацию и обслуживание на годы. Делить «в лоб» нельзя: $4,2 млрд/300 = $14 млн – это цена за жизненный цикл, а не за «голый» локомотив.

Закупают:

Индия: контракт на 1000 локомотивов семейства Evolution (ES43ACmi/WDG-4G) на $2,5 млрд. Это один из крупнейших заказов GE/Wabtec в мире.

Египет: 100 локомотивов ES30ACi + 15-летний пакет запчастей и поддержки на $575 млн.

Пакистан: 55 локомотивов ES43ACi для грузовой тяги (уголь и т.д.).

Бразилия: поставки ES44ACi для операторов MRS, Rumo, Suzano; Wabtec развивает линейку под местный тяжелый груз.
интервалы между капитальными ремонтами у них дольше, чем у аналогов.
Kairat stayer
28.05.18
7531
Флуд и оффтопик (часть 9)
25.09.25 - 11:47
#9114
Цитата:
maxsaf:
Вы мне лучше расскажите, как дела в овцеводстве...


Вегетарианцами не станем, всё будет хорошо :lol: :lol: :lol:
Карачун
23.04.23
1836
Флуд и оффтопик (часть 9)
25.09.25 - 11:49
#9115
Цитата:
Kairat stayer:
. В этом направлении сотрудничаем с Израилем, Китаем, Турцией, частично с США.

Ааааа! Так это поэтому россияне будут помогать нам борцунствовать с коррупцией, в целях собственной безопасности. Ну тут бесспорно, полипропиленовые пакеты в этом плане выигрышнее смотрятся. Не, лучше мешки, от них проку больше :lol:
Kairat stayer
28.05.18
7531
Флуд и оффтопик (часть 9)
25.09.25 - 11:53
#9116
Цитата:
Карачун:
Ааааа! Так это поэтому россияне будут помогать нам борцунствовать с коррупцией, в целях собственной безопасности...


Говоря метафорически: Это ж прям как лису в сторожа к курам поставить. Лиса-то сама сытенькая будет, а нам нужно будет постоянно пересчитывать курей и яйца :-P :-P :-P
Карачун
23.04.23
1836
Флуд и оффтопик (часть 9)
25.09.25 - 12:07
#9117
Цитата:
Kairat stayer:
Они рассчитаны на тяжелые перевозки

Стесняюсь спросить, а железные дороги у нас рассчитаны на тяжелые перевозки? А то помнится натаскали сюда грузовичков китайских, теперь хнычут что они видите ли дороги ломают собою. Или без ии такую сложную взаимосвязь не уловить? :lol:
Kairat stayer
28.05.18
7531
Флуд и оффтопик (часть 9)
25.09.25 - 12:21
#9118
Цитата:
Карачун:
Стесняюсь спросить, а железные дороги у нас рассчитаны на тяжелые перевозки?


Тут даже ИИ не нужен, следует включить мозги и догадаться. Железка вам не тележка из супермаркета, изначально строилась для перевозки не только вагонов с пассажирами, а ещё и тысячи тонн угля, зерна, металла и.т.д. (Тяжёлые перевозки) :lol: :lol: :lol:
Карачун
23.04.23
1836
Флуд и оффтопик (часть 9)
25.09.25 - 12:27
#9119
Цитата:
Kairat stayer:
Это ж прям как лису в сторожа к курам поставить.

А с другой стороны, если отбросить шутеечки в сторону, может и неплохой ход. Если действительно работать честно и " без злого умысла", то можно будет сказать - " пожалуйста, ребята, у нас всё прозрачно, сами видите. Ничего дурного мы против вас не замышляем"
Kairat stayer
28.05.18
7531
Флуд и оффтопик (часть 9)
25.09.25 - 12:33
#9120
Характеристики ES44ACi:

7FDL 16 цилиндров, двигатель HPCR, 4500 GHP/4400 THP при 1050 об/мин
Силовая установка переменного тока с одним инвертором на ось и динамическим торможением до 0 км/ч
Система управления GE CCA / Центральная система диагностики / Индивидуальная изоляция ТМ
Электронная пневматическая тормозная система
Пусковое/длительное тяговое усилие: (STE) 90 718 кгс, (CTE) 75 300 кгс
Динамическое тормозное усилие (DBE): 53 070 кгс (пиковое) Нагрузка на ось/расположение: 32,5 тонн.
Запас топлива: 17 980 литров полезного объема.
Ширина колеи: 1,435–1,60 метра

ES44ACi (в версии стандарта) имеет осевую нагрузку около 32,5 тонн на ось, используемые при эксплуатации рельсы, шпалы, земляное полотно должны быть рассчитаны на такую нагрузку. Ширина колеи адаптированы для колеи 1 520 мм. которую мы используем.
