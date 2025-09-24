maxsaf: первые три места в любом виде соревнований - важно, а дальше без разницы.
возможно это не обычное соревнование. полагаю советский союз имел и техническую и научную возможность, не без серьёзного напряжения сил конечно, тоже высадиться на луне, но между тем не посчитали таким уж необходимым мероприятием. а другой стороны...с другой стороны, китайцы на этом и "поднялись" - копировании абибасов. чё ж теперь, изменять своим привычкам? ну да, возможно экономический эффект, даже отложенный, под большим вопросом, за то канон соблюдён.
Казахстан и Америка подписали контракт на 4,2 млрд долларов. Документы предусматривают производство в Казахстане 300 современных локомотивов и их обслуживание (Evolution Series ES44ACi - грузовые локомотивы производства США, которые считают одними из самых надежных в мире).
Всё буде нормально, грамотею из-за три девять земель вчера разъяснял, что промышленные дроны - можно использовать как военные. В этом направлении сотрудничаем с Израилем, Китаем, Турцией, частично с США.
Kairat stayer: Всё буде нормально, грамотею из-за три девять земель вчера разъяснял, что промышленные дроны - можно использовать как военные. В этом направлении сотрудничаем с Израилем, Китаем, Турцией, частично с США.
Да нафига мне ваши дроны переделанные. Вы мне лучше расскажите, как дела в овцеводстве, с кем сотрудничаете, и куда пропал Абайка
Они рассчитаны на тяжелые перевозки и подходят для любого климата – от жары до морозов; мощность достигает 4500 лошадиных сил; они экономичнее в эксплуатации и требуют меньше затрат на сервис;
Важно для нас: казахстанский пакет на $4,2 млрд за 300 машин включает комплекты, локализацию и обслуживание на годы. Делить «в лоб» нельзя: $4,2 млрд/300 = $14 млн – это цена за жизненный цикл, а не за «голый» локомотив.
Закупают:
Индия: контракт на 1000 локомотивов семейства Evolution (ES43ACmi/WDG-4G) на $2,5 млрд. Это один из крупнейших заказов GE/Wabtec в мире.
Египет: 100 локомотивов ES30ACi + 15-летний пакет запчастей и поддержки на $575 млн.
Пакистан: 55 локомотивов ES43ACi для грузовой тяги (уголь и т.д.).
Бразилия: поставки ES44ACi для операторов MRS, Rumo, Suzano; Wabtec развивает линейку под местный тяжелый груз. интервалы между капитальными ремонтами у них дольше, чем у аналогов.
Kairat stayer: . В этом направлении сотрудничаем с Израилем, Китаем, Турцией, частично с США.
Ааааа! Так это поэтому россияне будут помогать нам борцунствовать с коррупцией, в целях собственной безопасности. Ну тут бесспорно, полипропиленовые пакеты в этом плане выигрышнее смотрятся. Не, лучше мешки, от них проку больше
Kairat stayer: Они рассчитаны на тяжелые перевозки
Стесняюсь спросить, а железные дороги у нас рассчитаны на тяжелые перевозки? А то помнится натаскали сюда грузовичков китайских, теперь хнычут что они видите ли дороги ломают собою. Или без ии такую сложную взаимосвязь не уловить?
Карачун: Стесняюсь спросить, а железные дороги у нас рассчитаны на тяжелые перевозки?
Тут даже ИИ не нужен, следует включить мозги и догадаться. Железка вам не тележка из супермаркета, изначально строилась для перевозки не только вагонов с пассажирами, а ещё и тысячи тонн угля, зерна, металла и.т.д. (Тяжёлые перевозки)
Kairat stayer: Это ж прям как лису в сторожа к курам поставить.
А с другой стороны, если отбросить шутеечки в сторону, может и неплохой ход. Если действительно работать честно и " без злого умысла", то можно будет сказать - " пожалуйста, ребята, у нас всё прозрачно, сами видите. Ничего дурного мы против вас не замышляем"
7FDL 16 цилиндров, двигатель HPCR, 4500 GHP/4400 THP при 1050 об/мин Силовая установка переменного тока с одним инвертором на ось и динамическим торможением до 0 км/ч Система управления GE CCA / Центральная система диагностики / Индивидуальная изоляция ТМ Электронная пневматическая тормозная система Пусковое/длительное тяговое усилие: (STE) 90 718 кгс, (CTE) 75 300 кгс Динамическое тормозное усилие (DBE): 53 070 кгс (пиковое) Нагрузка на ось/расположение: 32,5 тонн. Запас топлива: 17 980 литров полезного объема. Ширина колеи: 1,435–1,60 метра
ES44ACi (в версии стандарта) имеет осевую нагрузку около 32,5 тонн на ось, используемые при эксплуатации рельсы, шпалы, земляное полотно должны быть рассчитаны на такую нагрузку. Ширина колеи адаптированы для колеи 1 520 мм. которую мы используем.
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать