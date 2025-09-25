Re: Россия поможет Казахстану бороться с коррупцией и хищениями...

Отправлено: - 09:38

Стесняюсь спросить, а куда пропал Петр Толстой, он так рьяно попер против руководства госдумы, говорят после покушения поплохело ему и лежит в больнице, а Валька-стакан и славик-гмо как ни в чем не бывало сидят на местах