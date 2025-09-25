НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
Россия поможет Казахстану бороться с коррупцией и хищениями бюджета: депутаты приняли закон
 
 
N
§ NG.kz
Россия поможет Казахстану бороться с коррупцией и хищениями бюджета: депутаты приняли закон
25.09.25 - 09:11
Депутаты Мажилиса во втором чтении приняли закон о создании международного центра, который будет заниматься оценкой рисков отмывания денег и финансирования терроризма. Центр станет системой для обмена информацией между странами СНГ. Об этом сообщил зампредседателя Агентства по финансовому мониторингу Женис ЕЛЕМЕСОВ.
К
§ Карачун
Re: Россия поможет Казахстану бороться с коррупцией и хищениями...
25.09.25 - 09:11
Зачетное название статьи. Возможно потянет на "юмор недели", а то и месяца :lol:
М
§ Местный
Re: Россия поможет Казахстану бороться с коррупцией и хищениями...
25.09.25 - 09:25
:lol: :lol: :lol:
v
§ vofkakst
Re: Россия поможет Казахстану бороться с коррупцией и хищениями...
25.09.25 - 09:34
Ой позорище!!!

Надо делать проще и радикальнее.
Коррупцию и хищения из бюджета приравнять к измене родины и судить по всей строгости закона.
А еще лучше (по примеру одной азиатской страны) - руки отрубать за казнокрадство и взятки. Пара оттяпанных ладошек решит ситуацию радикально.
сайлау курманов
§ сайлау курманов
Re: Россия поможет Казахстану бороться с коррупцией и хищениями...
25.09.25 - 09:38
Стесняюсь спросить, а куда пропал Петр Толстой, он так рьяно попер против руководства госдумы, говорят после покушения поплохело ему и лежит в больнице, а Валька-стакан и славик-гмо как ни в чем не бывало сидят на местах
