НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Об избиении отца в медвытрезвителе заявила жительница Костаная. Полиция прокомментировала инцидент
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52625
Об избиении отца в медвытрезвителе заявила жительница Костаная. Полиция прокомментировала инцидент
Отправлено: 24.09.25 - 17:03
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видео с камер видеонаблюдения опубликовала пользователь Instagram Екатерина. Она рассказала, что летом этого года ее отца жестоко избил сотрудник вытрезвителя. В результате полученных травм 61-летнему мужчине пришлось удалить почку.
Читать новость

директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
924
Re: Об избиении отца в медвытрезвителе заявила жительница...
Отправлено: 24.09.25 - 17:03
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну теперь вообще пить нельзя получается :-x
Профайл
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
516
Re: Об избиении отца в медвытрезвителе заявила жительница...
Отправлено: 24.09.25 - 17:43
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Персонал этого вытрезвителя, курирующее управление и что там у них, начиная с директора, руководителя закрыть, напоить и как следует отметелить, чтобы почувствовали себя бесправными и слабыми, спросите за что? Думаю можно найти предлог, как сказал первый президент Казахстана, Елбасы: "я любого из вас могу взять за руку и отвести в тюрьму"
Профайл
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1139
Re: Об избиении отца в медвытрезвителе заявила жительница...
Отправлено: 24.09.25 - 21:35
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видимо из-за этого медработника, причинившего тяжкий вред, некоторые тоже бьют медработников! Закон бумеранга! Поэтому кесарю кесарево!
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46257
Re: Об избиении отца в медвытрезвителе заявила жительница...
Отправлено: 25.09.25 - 07:56
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
абике:

Цитата:
некоторые тоже бьют медработников! Закон бумеранга!

Если кто то ударил медработника, то теперь они обязаны бить невинных?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 21
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS