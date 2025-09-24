Re: Об избиении отца в медвытрезвителе заявила жительница...

Персонал этого вытрезвителя, курирующее управление и что там у них, начиная с директора, руководителя закрыть, напоить и как следует отметелить, чтобы почувствовали себя бесправными и слабыми, спросите за что? Думаю можно найти предлог, как сказал первый президент Казахстана, Елбасы: "я любого из вас могу взять за руку и отвести в тюрьму"