"Слава Герострата" – Жумангарин о тех, кто “хайпует“ и критикует Налоговый кодекс
Отправлено: 24.09.25 - 13:26
"Пожалуйста, не верьте людям, которые хайпуют на этой тематике", – заявил вице-премьер – министр нацэкономики Серик Жумангарин. По его мнению, вокруг повышения НДС распространяются непроверенные данные, тогда как правительство готово к открытому обсуждению изменений.
Отправлено: 24.09.25 - 13:26
Цитата:
К чему эта аура загадочности?
Министры так открыты для диалога?) и снова мы оглядываемся на чужой опыт. Но почему-то только в плане налогов и штрафов. Качество жизни к уровню других стран притягивать мы не будем?)
К чему эта аура загадочности?
Министры так открыты для диалога?) и снова мы оглядываемся на чужой опыт. Но почему-то только в плане налогов и штрафов. Качество жизни к уровню других стран притягивать мы не будем?)
Отправлено: 24.09.25 - 15:15
низкие налоги позволяют повысить статус инвестиционной привлекательности для МСБ и не только, соседних стран. нужно быть идиотом чтобы решать за всю страну отказываться от потока денег. лучше своих стричь. быстрее и проще.
Отправлено: 24.09.25 - 15:45
1. Вместо того чтобы вводить прогрессивный подоходный налог (по принципу- богатый платит за бедных)- проще увеличить "транзитный" налог, что тут же раскрутит маховик инфляции. И тот кто был бедным- будет еще беднее, тот кто был богатым- им и останется...
2. Все отверточные предприятия, которые "производят" автомобили (все), с/х технику, напитки (Пепси, Кока-Кола, соки, воды) , чай в специальных налоговых режимах НДС оплачивают только при реализации товара ( при завозе оборудования, концетратов, упаковки, растаможке всех ингредиентов, а их в общем числе может быть 100% от составляющих- нет, у нас только труд по сборке, разливу, упаковке д и тп.) ставит эти компании в наиболее привилегированное положение по сравнению с местным бизнесом... При этом ценники на свою продукцию в корне они выставляют в долларах и эта продукция ДОРОЖЕ, чем однотипная, производимая местными компаниями.. Не проще ли заставить этих монстров платить БОЛЬШЕ? Или хотя бы уровнять их в режимах с местными производителями??? И таких решений по наполнению казны много, но они все пересекаются с международными, частными корпоративными интересами финансовых групп страны. И от узаконенной кормушки их за уши не оттянешь- когда еще ничего не делая ты уже имеешь минус в цене как минимум пошлины и НДС накрученный на них- а это в среднем 17% от стоимости товара
2. Все отверточные предприятия, которые "производят" автомобили (все), с/х технику, напитки (Пепси, Кока-Кола, соки, воды) , чай в специальных налоговых режимах НДС оплачивают только при реализации товара ( при завозе оборудования, концетратов, упаковки, растаможке всех ингредиентов, а их в общем числе может быть 100% от составляющих- нет, у нас только труд по сборке, разливу, упаковке д и тп.) ставит эти компании в наиболее привилегированное положение по сравнению с местным бизнесом... При этом ценники на свою продукцию в корне они выставляют в долларах и эта продукция ДОРОЖЕ, чем однотипная, производимая местными компаниями.. Не проще ли заставить этих монстров платить БОЛЬШЕ? Или хотя бы уровнять их в режимах с местными производителями??? И таких решений по наполнению казны много, но они все пересекаются с международными, частными корпоративными интересами финансовых групп страны. И от узаконенной кормушки их за уши не оттянешь- когда еще ничего не делая ты уже имеешь минус в цене как минимум пошлины и НДС накрученный на них- а это в среднем 17% от стоимости товара
Отправлено: 24.09.25 - 15:51
Цитата:
Отправлено: 24.09.25 - 17:44
не буду называть страну , но я в ней живу. И ею руководят эти деятели. В результате идет неуправляемый процесс-рост цен, инфляция и прочие раковые опухоли современности. А законы, которые они издают - один круче другого и все практически антинародные. Есть парочка нормальных на общем фоне.
Отправлено: 24.09.25 - 21:51
Раз такие уже тенденции саботажа имеют место быть, то пора уже Правительству и компетентным органам заняться выявлением именно тех, кто голословно или специально раскачивает бизнес и население на саботаж исполнения законов, кодексов, подписываемых Президентом РК, тем самым увеличивает социальную напряженность в стране! Ведь есть же способы выявления таких провокаторов и с ними надо "работать, чтобы не увеличивать протестные проявления, а направлять туда где учат и разъясняют законы на конкретных примерах, а не в СМИ!
Отправлено: 25.09.25 - 07:05
Пока в заявлении этого человека ложь насчёт: новый кодекс просто ломает малый бизнес в стране.
