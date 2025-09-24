Re: "Слава Герострата" – Жумангарин о тех, кто...

1. Вместо того чтобы вводить прогрессивный подоходный налог (по принципу- богатый платит за бедных)- проще увеличить "транзитный" налог, что тут же раскрутит маховик инфляции. И тот кто был бедным- будет еще беднее, тот кто был богатым- им и останется...

2. Все отверточные предприятия, которые "производят" автомобили (все), с/х технику, напитки (Пепси, Кока-Кола, соки, воды) , чай в специальных налоговых режимах НДС оплачивают только при реализации товара ( при завозе оборудования, концетратов, упаковки, растаможке всех ингредиентов, а их в общем числе может быть 100% от составляющих- нет, у нас только труд по сборке, разливу, упаковке д и тп.) ставит эти компании в наиболее привилегированное положение по сравнению с местным бизнесом... При этом ценники на свою продукцию в корне они выставляют в долларах и эта продукция ДОРОЖЕ, чем однотипная, производимая местными компаниями.. Не проще ли заставить этих монстров платить БОЛЬШЕ? Или хотя бы уровнять их в режимах с местными производителями??? И таких решений по наполнению казны много, но они все пересекаются с международными, частными корпоративными интересами финансовых групп страны. И от узаконенной кормушки их за уши не оттянешь- когда еще ничего не делая ты уже имеешь минус в цене как минимум пошлины и НДС накрученный на них- а это в среднем 17% от стоимости товара