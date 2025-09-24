НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.09.25 - 19:35
#9091
Цитата:
Kairat stayer:
Хех, Виталий говорил смешные и он смотрит

Где у вас уже дроны собирают? Распространение заведомо ложной информации?
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.09.25 - 19:39
#9092
Цитата:
Kairat stayer:
Так, в мире порядка 10 стран такими технологиями владеют, неохотно делятся, а китайцы поделились

Ну называть Китай с их "социализмом с китайской спецификой" - капиталистами - я бы пожалуй не стал. Если они чем-то поделились - то это поделилось само государство, с заделом на будущее, а не частник-капиталист.
Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.09.25 - 19:41
#9093
Цитата:
maxsaf:
Где у вас уже дроны собирают? Распространение заведомо ложной информации?


Всё без обмана, наладили производство военных дронов. Кстати, украинцы широко модифицировали коммерческие и промышленные беспилотники для военных задач :lol: :lol: :lol:

Подробнее здесь:
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.09.25 - 19:44
#9094
Цитата:
Kairat stayer:
В прошлом году Китай выделил Казахстану безвозмездный грант на развитие космической отрасли 100 млн юаней (15,1 миллионов долларов). Как вам такое?

Навряд ли получится сделать что-то более менее заметное. Маск потратил более сотни миллиардов долларов, чтобы сделать хоть что-то более менее заметное.
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.09.25 - 19:48
#9095
Цитата:
Kairat stayer:
наладили производство военных дронов

Там сказано, что разрабатывают, и что на полный цикл уйдет два года.
Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.09.25 - 19:49
#9096
Цитата:
maxsaf:
Навряд ли получится сделать что-то более менее заметное. Маск потратил более сотни миллиардов долларов, чтобы сделать хоть что-то более менее заметное.


Маск - в настоящее время впереди планеты, ну и китайцы тоже в этом направлении работают, их главная цель, пилотируемое приземление на Луне до 2030 года и проведение научных миссий там.
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.09.25 - 19:50
#9097
Цитата:
Kairat stayer:
Маск - в настоящее время впереди планеты, ну и китайцы тоже в этом направлении работают, их главная цель, пилотируемое приземление на Луне до 2030 года и проведение научных миссий там.

Ну и какой смысл залезть к ним в список любой ценой, и встать там на почетное пятидесятое место?
Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.09.25 - 19:57
#9098
Цитата:
maxsaf:
Там сказано, что разрабатывают, и что на полный цикл уйдет два года.


Разработаны, испытания и доводку проводят.

Работы проводятся, отмечают, что на казахстанских военных полигонах проходят испытания различные системы иностранного и отечественного производства. Ряд казахстанских компаний уже предоставили для испытаний различным силовым ведомствам (МО РК, КНБ, СГО, МВД) собственные разработки, некоторые из них – практически полностью казахстанского производства.

Подробнее здесь:
Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.09.25 - 20:00
#9099
Цитата:
Kairat stayer:
Кстати, украинцы широко модифицировали коммерческие и промышленные беспилотники для военных задач


Промышленные беспилотники успешно используют, их можно приобрести в больших количествах. Выше Рогозин говорит, что украинцы преуспели в этом направлении 8-) 8-) 8-)
Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.09.25 - 20:04
#9100
Цитата:
maxsaf:
Ну и какой смысл залезть к ним в список любой ценой, и встать там на почетное пятидесятое место?


Вторыми будут. Только американские астронавты на Луне побывали на Аполлонах, другие страны запускали только автоматические станции, орбитальные аппараты и луноходы.
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.09.25 - 20:30
#9101
Цитата:
Kairat stayer:
Промышленные беспилотники успешно используют, их можно приобрести в больших количествах. Выше Рогозин говорит, что украинцы преуспели в этом направлении

Причем тут украинцы? :lol: я же с вами разговариваю) вы ещё на израильтян начните переводить ))
maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.09.25 - 20:31
#9102
Цитата:
Kairat stayer:
Вторыми будут.

Кто? Казахи?
