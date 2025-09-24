Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 24.09.25 - 19:35
Где у вас уже дроны собирают? Распространение заведомо ложной информации?
Kairat stayer:
Хех, Виталий говорил смешные и он смотрит
Где у вас уже дроны собирают? Распространение заведомо ложной информации?
Отправлено: 24.09.25 - 19:39
Ну называть Китай с их "социализмом с китайской спецификой" - капиталистами - я бы пожалуй не стал. Если они чем-то поделились - то это поделилось само государство, с заделом на будущее, а не частник-капиталист.
Kairat stayer:
Так, в мире порядка 10 стран такими технологиями владеют, неохотно делятся, а китайцы поделились
Ну называть Китай с их "социализмом с китайской спецификой" - капиталистами - я бы пожалуй не стал. Если они чем-то поделились - то это поделилось само государство, с заделом на будущее, а не частник-капиталист.
Отправлено: 24.09.25 - 19:41
Всё без обмана, наладили производство военных дронов. Кстати, украинцы широко модифицировали коммерческие и промышленные беспилотники для военных задач
Подробнее здесь:
maxsaf:
Где у вас уже дроны собирают? Распространение заведомо ложной информации?
Всё без обмана, наладили производство военных дронов. Кстати, украинцы широко модифицировали коммерческие и промышленные беспилотники для военных задач
Подробнее здесь:
Отправлено: 24.09.25 - 19:44
Навряд ли получится сделать что-то более менее заметное. Маск потратил более сотни миллиардов долларов, чтобы сделать хоть что-то более менее заметное.
Kairat stayer:
В прошлом году Китай выделил Казахстану безвозмездный грант на развитие космической отрасли 100 млн юаней (15,1 миллионов долларов). Как вам такое?
Навряд ли получится сделать что-то более менее заметное. Маск потратил более сотни миллиардов долларов, чтобы сделать хоть что-то более менее заметное.
Отправлено: 24.09.25 - 19:48
Там сказано, что разрабатывают, и что на полный цикл уйдет два года.
Kairat stayer:
наладили производство военных дронов
Там сказано, что разрабатывают, и что на полный цикл уйдет два года.
Отправлено: 24.09.25 - 19:49
Маск - в настоящее время впереди планеты, ну и китайцы тоже в этом направлении работают, их главная цель, пилотируемое приземление на Луне до 2030 года и проведение научных миссий там.
maxsaf:
Навряд ли получится сделать что-то более менее заметное. Маск потратил более сотни миллиардов долларов, чтобы сделать хоть что-то более менее заметное.
Маск - в настоящее время впереди планеты, ну и китайцы тоже в этом направлении работают, их главная цель, пилотируемое приземление на Луне до 2030 года и проведение научных миссий там.
Отправлено: 24.09.25 - 19:50
Ну и какой смысл залезть к ним в список любой ценой, и встать там на почетное пятидесятое место?
Kairat stayer:
Маск - в настоящее время впереди планеты, ну и китайцы тоже в этом направлении работают, их главная цель, пилотируемое приземление на Луне до 2030 года и проведение научных миссий там.
Ну и какой смысл залезть к ним в список любой ценой, и встать там на почетное пятидесятое место?
Отправлено: 24.09.25 - 19:57
Разработаны, испытания и доводку проводят.
Работы проводятся, отмечают, что на казахстанских военных полигонах проходят испытания различные системы иностранного и отечественного производства. Ряд казахстанских компаний уже предоставили для испытаний различным силовым ведомствам (МО РК, КНБ, СГО, МВД) собственные разработки, некоторые из них – практически полностью казахстанского производства.
Подробнее здесь:
maxsaf:
Там сказано, что разрабатывают, и что на полный цикл уйдет два года.
Разработаны, испытания и доводку проводят.
Работы проводятся, отмечают, что на казахстанских военных полигонах проходят испытания различные системы иностранного и отечественного производства. Ряд казахстанских компаний уже предоставили для испытаний различным силовым ведомствам (МО РК, КНБ, СГО, МВД) собственные разработки, некоторые из них – практически полностью казахстанского производства.
Подробнее здесь:
Отправлено: 24.09.25 - 20:00
Промышленные беспилотники успешно используют, их можно приобрести в больших количествах. Выше Рогозин говорит, что украинцы преуспели в этом направлении
Kairat stayer:
Кстати, украинцы широко модифицировали коммерческие и промышленные беспилотники для военных задач
Промышленные беспилотники успешно используют, их можно приобрести в больших количествах. Выше Рогозин говорит, что украинцы преуспели в этом направлении
Отправлено: 24.09.25 - 20:04
Вторыми будут. Только американские астронавты на Луне побывали на Аполлонах, другие страны запускали только автоматические станции, орбитальные аппараты и луноходы.
maxsaf:
Ну и какой смысл залезть к ним в список любой ценой, и встать там на почетное пятидесятое место?
Вторыми будут. Только американские астронавты на Луне побывали на Аполлонах, другие страны запускали только автоматические станции, орбитальные аппараты и луноходы.
Отправлено: 24.09.25 - 20:30
Причем тут украинцы? я же с вами разговариваю) вы ещё на израильтян начните переводить ))
Kairat stayer:
Промышленные беспилотники успешно используют, их можно приобрести в больших количествах. Выше Рогозин говорит, что украинцы преуспели в этом направлении
Причем тут украинцы? я же с вами разговариваю) вы ещё на израильтян начните переводить ))
Отправлено: 24.09.25 - 20:31
Кто? Казахи?
Kairat stayer:
Вторыми будут.
Кто? Казахи?
