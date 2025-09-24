Отправлено: - 19:44

Kairat stayer:

В прошлом году Китай выделил Казахстану безвозмездный грант на развитие космической отрасли 100 млн юаней (15,1 миллионов долларов). Как вам такое?

Цитата:Навряд ли получится сделать что-то более менее заметное. Маск потратил более сотни миллиардов долларов, чтобы сделать хоть что-то более менее заметное.