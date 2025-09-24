Отправлено: - 10:55

Никогда "народ" не ел "от пуза", не знаю откуда пошел это стереотип, зарплаты Никогда ни на что не хватало, инфляция была и будет, ссср уже пытался "накормить всех по потребностям" что из этого вышло все прекрасно помнят, ах да, во времена феодально-байских порядков когда батраки гоняли байские стада, тогда да, мяса ели столько сколько могли проглотить, (это стеб, если кому не понятно