Костанайский школьник выдумал историю о похищении, чтобы оправдаться перед родителями
 
 
Костанайский школьник выдумал историю о похищении, чтобы оправдаться перед родителями
Отправлено: 24.09.25 - 15:49
Сообщение о похищенном третьекласснике на днях пересылали в чатах. Женщина в аудиосообщении рассказывала со слов коллеги, что двух школьников подкараулили возле школы: одного посадили в машину, а второму удалось сбежать. Дальше события развивались как в сериале.
Читать новость

Re: Костанайский школьник выдумал историю о похищении, чтобы...
Отправлено: 24.09.25 - 15:49
#1
Да, и мы попались на это, так как был поздний вечер и родительский чат
Костанайский школьник выдумал историю о похищении, чтобы оправдаться перед родителями
Отправлено: 24.09.25 - 16:29
#2
Надеюсь ума хватит многодетной семье штраф НЕ влупить?
Re: Костанайский школьник выдумал историю о похищении, чтобы...
Отправлено: 24.09.25 - 18:10
#3
Цитата:
Полиция напоминает: за распространение заведомо ложной информации предусмотрена ответственность в соответствии с действующим законодательством.


Распространяли инфу люди, для которых она не была заведомо ложной.
