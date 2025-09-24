НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Обсуждение публикаций
"Слава Герострата" – Жумангарин о тех, кто "хайпует" и критикует Налоговый кодекс
 
 
N
NG.kz
"Слава Герострата" – Жумангарин о тех, кто "хайпует" и критикует Налоговый кодекс
24.09.25 - 13:26
"Пожалуйста, не верьте людям, которые хайпуют на этой тематике", – заявил вице-премьер – министр нацэкономики Серик Жумангарин. По его мнению, вокруг повышения НДС распространяются непроверенные данные, тогда как правительство готово к открытому обсуждению изменений.
v
vofkakst
"Слава Герострата" – Жумангарин о тех, кто "хайпует" и критикует Налоговый кодекс
24.09.25 - 13:26
Цитата:
Не буду называть страну, 


К чему эта аура загадочности?

Министры так открыты для диалога?) и снова мы оглядываемся на чужой опыт. Но почему-то только в плане налогов и штрафов. Качество жизни к уровню других стран притягивать мы не будем?)

[Исправлено: vofkakst, 24.09.2025 - 13:27]
директор пляжа
* директор пляжа
Re: "Слава Герострата" – Жумангарин о тех, кто...
24.09.25 - 15:15
низкие налоги позволяют повысить статус инвестиционной привлекательности для МСБ и не только, соседних стран. нужно быть идиотом чтобы решать за всю страну отказываться от потока денег. лучше своих стричь. быстрее и проще.
