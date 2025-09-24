Re: Курица не повторит судьбу говядины в Казахстане -...

Ну уже курицу нормальную с филе не могли вчера найти в Тамаше и Раузете, пришлось покупать их по 1840 за кило, и это социальная цена, написано в Раузете

Они их просто начали куриц пилить и частями продавать дороже

Это уже пошло подорожание, че они там врут