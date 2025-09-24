НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Курица не повторит судьбу говядины в Казахстане - Минторговли
 
 
Курица не повторит судьбу говядины в Казахстане - Минторговли
Отправлено: 24.09.25 - 09:25
Во время брифинга в правительстве журналисты поинтересовались, не подорожает ли вслед за говядиной куриное мясо. Министр торговли заверил, что значительного роста цены на куриное мясо ожидать не стоит.
Читать новость

Re: Курица не повторит судьбу говядины в Казахстане -...
Отправлено: 24.09.25 - 09:25
Сколько замечаю- как только начинают государевы люди рассуждать о том, что цены на определенные товар не подымутся- тут же работает принцип рычага и народ начинает все скупать в прок и как результат- цены только вверх
Re: Курица не повторит судьбу говядины в Казахстане -...
Отправлено: 24.09.25 - 09:50
Цитата:
индекс цен составил рост 0,1 процента. Для сентября это хорошая цифра. 

А может с точки зрения обывателя, рост цен - не есть хорошая цифра? Что ж это за министры, для которых рост цен - это хорошо?
Re: Курица не повторит судьбу говядины в Казахстане -...
Отправлено: 24.09.25 - 09:56
средняя розничная цена варьируется в 20% диапазоне 3500-4300... какая же это средняя)
это как у синоптиков - ожидается от +5 до +20
Re: Курица не повторит судьбу говядины в Казахстане -...
Отправлено: 24.09.25 - 12:26
Ну уже курицу нормальную с филе не могли вчера найти в Тамаше и Раузете, пришлось покупать их по 1840 за кило, и это социальная цена, написано в Раузете
Они их просто начали куриц пилить и частями продавать дороже
Это уже пошло подорожание, че они там врут
