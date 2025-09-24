НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
"Сдерживать цены – пережиток". Покупать продукты со скидкой должны только нуждающиеся, считает министр торговли
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52619
"Сдерживать цены – пережиток". Покупать продукты со скидкой должны только нуждающиеся, считает министр торговли
Отправлено: 24.09.25 - 10:16
В Казахстане планируют отказаться от социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ), сообщил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев. Министерство планирует использовать рыночные инструменты и механизмы.
Читать новость

Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
360
Re: "Сдерживать цены – пережиток". Покупать продукты...
Отправлено: 24.09.25 - 10:16
#1
А вот и оно- реальное повышение цен, причем запланированное
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1794
Re: "Сдерживать цены – пережиток". Покупать продукты...
Отправлено: 24.09.25 - 10:21
#2
Цитата:
Покупать продукты со скидкой должны только нуждающиеся, считает министр торговли


Тогда переведите этого гражданина товарища на минЗП в 80 тысяч и посмотрите, как он запоет. Конечно, нычек на несколько лет хватит, но пыл поутихнет
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1794
Re: "Сдерживать цены – пережиток". Покупать продукты...
Отправлено: 24.09.25 - 10:50
#3
Ну а вообще - здорово, когда человек, получающий миллионы, так рассуждает. Плевок в сторону народа, плевок на всю страну.
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
515
Re: "Сдерживать цены – пережиток". Покупать продукты...
Отправлено: 24.09.25 - 10:55
#4
Никогда "народ" не ел "от пуза", не знаю откуда пошел это стереотип, зарплаты Никогда ни на что не хватало, инфляция была и будет, ссср уже пытался "накормить всех по потребностям" что из этого вышло все прекрасно помнят, ах да, во времена феодально-байских порядков когда батраки гоняли байские стада, тогда да, мяса ели столько сколько могли проглотить, (это стеб, если кому не понятно :lol: )
директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
922
Re: "Сдерживать цены – пережиток". Покупать продукты...
Отправлено: 24.09.25 - 11:11
#5
Талоны еще давайте введите. умное слово придумали ваучеры...
XML / RSS