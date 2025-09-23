Kairat stayer: остаётся не умничать, а у них учиться
Вы знаете, учебники по строительству, в частности дорог, написаны достаточно давно. И с тех пор не то чтобы сильно претерпели изменений...но что-то мы даже этому не научились. Хотя это сильно проще чем ии. И да, кстати, ресурсы это не только и не столько "несметные ресурсы" полезных ископаемых, это и битум и щебень и песок, и человеческий ресурс, деньги те же самые. Для их рационального использования нам тоже со стороны источники "ума и технологий" нужны?
Дороги, наша вечная постсоветская болезнь, не скоро вылечимся, тут действительно до ИИ далеко.
Не путайте пожалуйста тёплое с мягким, технологии США и Запада, совсем другой уровень. У них не только дороги ровные, но и мозги правильно прокачанные и работают в правильном направлении. Вот потому и учиться у них надо, иначе так и будем больше лопатой махать, пока мир в облаках нейросетей (Компьютерные системы, созданные по аналогии с человеческим мозгом, состоящие из множества взаимосвязанных искусственных нейронов, которые обрабатывают информацию) летает
Kairat stayer: Пока ум и технологии у цивилизованных стран входящих в ТОП - 10, нам остаётся не умничать, а у них учиться
Вы видимо суть капитализма не поняли. Никто вас ничему полезному учить не будет, даже за деньги. Погуглите на досуге, у кого научиться чипы делать передовые по современным технологиям 2нм например. И вы не найдете. Даже за деньги. И даже 22нм. Да хоть 45, все равно не найдете. Даже за большие деньги. А это уже древняя можно сказать технология. То, что приносит большие деньги - никто этим делиться не будет, и учить вас никто не будет. Но вы можете пасти барашков, продавать, и вместе со всеми покупать продукты технологии. Ну или не пасти, и не покупать. Выбор за вами.
Опять суть не уловили. Чипы говорите, выше речь не про них идёт, разговор был за кооперацию, совместные предприятия, чтобы те-же ресурсы, которые находятся в недрах извлечь, обрабатывать и продавать взаимовыгодно.
Например, ранее отмечали про Ульбинский металлургический завод (УМЗ), завод "Ульба-ТВС" совместное предприятие между Казатомпромом (РК) и China General Nuclear Power Corporation (CGNPC / URC), который выпускаeт тепловыделяющие сборки (ТВС) — готовое топливо для АЭС. Понятно, что изготовление ТВС требует высокой точности, строгого регулирования, технологически сложного оборудования и квалифицированных кадров. В 2024 году завод вышел на проектную мощность 200 тонн низкообогащённого урана в виде ТВС (Информация ниже по ссылке).
Мы же не обвешаны санкциями, как новогодняя ёлка, таких примеров можно привести множество, далее будем привлекать инвесторов с их технологиями, приоритете конечно страны входящие ТОП - 10.
