Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Карачун
23.04.23
1827
Флуд и оффтопик (часть 9)
23.09.25 - 19:58
Kairat stayer:
остаётся не умничать, а у них учиться

Вы знаете, учебники по строительству, в частности дорог, написаны достаточно давно. И с тех пор не то чтобы сильно претерпели изменений...но что-то мы даже этому не научились. Хотя это сильно проще чем ии.
И да, кстати, ресурсы это не только и не столько "несметные ресурсы" полезных ископаемых, это и битум и щебень и песок, и человеческий ресурс, деньги те же самые. Для их рационального использования нам тоже со стороны источники "ума и технологий" нужны?
Kairat stayer
Kairat stayer
28.05.18
7505
Флуд и оффтопик (часть 9)
23.09.25 - 20:11
111:
Да, с баранами накладочка вышла в 90е


Урбанизация - сыграла свою роль, люди переселились из сельской местности в города в поисках работы, лучшей жизни и возможностей :lol: :lol: :lol:
Kairat stayer
28.05.18
7505
Флуд и оффтопик (часть 9)
23.09.25 - 20:17
Карачун:
Вы знаете, учебники по строительству, в частности дорог, написаны достаточно давно. И с тех пор не то чтобы сильно претерпели изменений...но что-то мы даже этому не научились. Хотя это сильно проще чем ии. И да, кстати, ресурсы это не только и не столько "несметные ресурсы" полезных ископаемых, это и битум и щебень и песок, и человеческий ресурс, деньги те же самые. Для их рационального использования нам тоже со стороны источники "ума и технологий" нужны?


Дороги, наша вечная постсоветская болезнь, не скоро вылечимся, тут действительно до ИИ далеко.

Не путайте пожалуйста тёплое с мягким, технологии США и Запада, совсем другой уровень. У них не только дороги ровные, но и мозги правильно прокачанные и работают в правильном направлении. Вот потому и учиться у них надо, иначе так и будем больше лопатой махать, пока мир в облаках нейросетей (Компьютерные системы, созданные по аналогии с человеческим мозгом, состоящие из множества взаимосвязанных искусственных нейронов, которые обрабатывают информацию) летает :-P :-P :-P
1
111
17.01.12
46248
Флуд и оффтопик (часть 9)
23.09.25 - 22:15
Kairat stayer:

Урбанизация

У меня сеструха там, у которой погиб сын за Путина, до сих пор разводит баранов для казахов
Сами они не едят, она бульбашка, тот то ли хохол, то ли русский, второй муж
1
111
17.01.12
46248
Флуд и оффтопик (часть 9)
23.09.25 - 22:21
Вот так и учим казахский



Модераторам и редакторам, там нет ничего такого, чтоб нарушить что то,
1
111
17.01.12
46248
Флуд и оффтопик (часть 9)
23.09.25 - 22:29
Блин, Голова уже болит, от учебы на казахском, но как говорит Акрос, это помогает ей жить дальше что ли,,
1
111
17.01.12
46248
Флуд и оффтопик (часть 9)
23.09.25 - 22:30
А, то есть тренирует..
Ну если так, то это круто
1
111
17.01.12
46248
Флуд и оффтопик (часть 9)
23.09.25 - 22:45
Ух как классно..

maxsaf
27.05.18
28814
Флуд и оффтопик (часть 9)
23.09.25 - 23:12
111:
А, то есть тренирует..

А с виду не скажешь :lol:
YESNO
22.05.12
1752
Флуд и оффтопик (часть 9)
24.09.25 - 00:05
111:
Ух как классно..

нужно было добавить пасты томатной и паприки немного /
maxsaf
27.05.18
28814
Флуд и оффтопик (часть 9)
24.09.25 - 04:11
Kairat stayer:
Пока ум и технологии у цивилизованных стран входящих в ТОП - 10, нам остаётся не умничать, а у них учиться

Вы видимо суть капитализма не поняли. Никто вас ничему полезному учить не будет, даже за деньги. Погуглите на досуге, у кого научиться чипы делать передовые по современным технологиям 2нм например. И вы не найдете. Даже за деньги. И даже 22нм. Да хоть 45, все равно не найдете. Даже за большие деньги. А это уже древняя можно сказать технология. То, что приносит большие деньги - никто этим делиться не будет, и учить вас никто не будет. Но вы можете пасти барашков, продавать, и вместе со всеми покупать продукты технологии. Ну или не пасти, и не покупать. Выбор за вами. ;-) :lol:
Kairat stayer
28.05.18
7505
Флуд и оффтопик (часть 9)
24.09.25 - 09:42
Друзья, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра и отличного настроения!

maxsaf:
Вы видимо суть капитализма не поняли. Никто вас ничему полезному учить не будет, даже за деньги.


maxsaf:
Но вы можете пасти барашков, продавать, и вместе со всеми покупать продукты технологии. Ну или не пасти, и не покупать. Выбор за вами.


Ещё один умник нарисовался, вы как обычно сами в суть не вникаете.
Хех - выбор за вами. Мы вегетарианцами точно никогда не станем :lol: :lol: :lol:
Kairat stayer
28.05.18
7505
Флуд и оффтопик (часть 9)
24.09.25 - 09:59
maxsaf:
Погуглите на досуге, у кого научиться чипы делать передовые по современным технологиям 2нм например. И вы не найдете. Даже за деньги. И даже 22нм. Да хоть 45, все равно не найдете. Даже за большие деньги. А это уже древняя можно сказать технология. То, что приносит большие деньги - никто этим делиться не будет, и учить вас никто не будет.


Опять суть не уловили. Чипы говорите, выше речь не про них идёт, разговор был за кооперацию, совместные предприятия, чтобы те-же ресурсы, которые находятся в недрах извлечь, обрабатывать и продавать взаимовыгодно.

Например, ранее отмечали про Ульбинский металлургический завод (УМЗ), завод "Ульба-ТВС" совместное предприятие между Казатомпромом (РК) и China General Nuclear Power Corporation (CGNPC / URC), который выпускаeт тепловыделяющие сборки (ТВС) — готовое топливо для АЭС. Понятно, что изготовление ТВС требует высокой точности, строгого регулирования, технологически сложного оборудования и квалифицированных кадров. В 2024 году завод вышел на проектную мощность 200 тонн низкообогащённого урана в виде ТВС (Информация ниже по ссылке).

Мы же не обвешаны санкциями, как новогодняя ёлка, таких примеров можно привести множество, далее будем привлекать инвесторов с их технологиями, приоритете конечно страны входящие ТОП - 10.

Подробнее здесь:
Kairat stayer
28.05.18
7505
Флуд и оффтопик (часть 9)
24.09.25 - 10:28
maxsaf:
Вы видимо суть капитализма не поняли. Никто вас ничему полезному учить не будет, даже за деньги...
И даже 22нм. Да хоть 45, все равно не найдете. Даже за большие деньги. А это уже древняя можно сказать технология. То, что приносит большие деньги - никто этим делиться не будет, и учить вас никто не будет. Но вы можете пасти барашков, продавать, и вместе со всеми покупать продукты технологии. Ну или не пасти, и не покупать. Выбор за вами.


Kairat stayer:
Опять суть не уловили. Чипы говорите, выше речь не про них идёт, разговор был за кооперацию, совместные предприятия, чтобы те-же ресурсы, которые находятся в недрах извлечь, обрабатывать и продавать взаимовыгодно.


111
17.01.12
46248
Флуд и оффтопик (часть 9)
24.09.25 - 11:34
Паприку добавляли, это еще до ванны так сказать, томатом обмазывать не стали


