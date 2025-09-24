Re: Курица не повторит судьбу говядины в Казахстане -...

Отправлено: - 09:25

Сколько замечаю- как только начинают государевы люди рассуждать о том, что цены на определенные товар не подымутся- тут же работает принцип рычага и народ начинает все скупать в прок и как результат- цены только вверх