Отправлено: 23.09.25 - 19:58
Цитата:
Вы знаете, учебники по строительству, в частности дорог, написаны достаточно давно. И с тех пор не то чтобы сильно претерпели изменений...но что-то мы даже этому не научились. Хотя это сильно проще чем ии.
Kairat stayer:
остаётся не умничать, а у них учиться
Отправлено: 23.09.25 - 20:11
Цитата:
Урбанизация - сыграла свою роль, люди переселились из сельской местности в города в поисках работы, лучшей жизни и возможностей
111:
Да, с баранами накладочка вышла в 90е
Урбанизация - сыграла свою роль, люди переселились из сельской местности в города в поисках работы, лучшей жизни и возможностей
Отправлено: 23.09.25 - 20:17
Цитата:
Дороги, наша вечная постсоветская болезнь, не скоро вылечимся, тут действительно до ИИ далеко.
Не путайте пожалуйста тёплое с мягким, технологии США и Запада, совсем другой уровень. У них не только дороги ровные, но и мозги правильно прокачанные и работают в правильном направлении. Вот потому и учиться у них надо, иначе так и будем больше лопатой махать, пока мир в облаках нейросетей (Компьютерные системы, созданные по аналогии с человеческим мозгом, состоящие из множества взаимосвязанных искусственных нейронов, которые обрабатывают информацию) летает
Карачун:
Дороги, наша вечная постсоветская болезнь, не скоро вылечимся, тут действительно до ИИ далеко.
Не путайте пожалуйста тёплое с мягким, технологии США и Запада, совсем другой уровень. У них не только дороги ровные, но и мозги правильно прокачанные и работают в правильном направлении. Вот потому и учиться у них надо, иначе так и будем больше лопатой махать, пока мир в облаках нейросетей (Компьютерные системы, созданные по аналогии с человеческим мозгом, состоящие из множества взаимосвязанных искусственных нейронов, которые обрабатывают информацию) летает
Отправлено: 23.09.25 - 22:15
Цитата:
Цитата:
У меня сеструха там, у которой погиб сын за Путина, до сих пор разводит баранов для казахов
Сами они не едят, она бульбашка, тот то ли хохол, то ли русский, второй муж
Отправлено: 23.09.25 - 22:21
Отправлено: 23.09.25 - 22:29
Блин, Голова уже болит, от учебы на казахском, но как говорит Акрос, это помогает ей жить дальше что ли,,
Отправлено: 23.09.25 - 22:30
А, то есть тренирует..
Ну если так, то это круто
Отправлено: 23.09.25 - 22:45
Отправлено: 23.09.25 - 23:12
Цитата:
А с виду не скажешь
111:
А, то есть тренирует..
А с виду не скажешь
Отправлено: 24.09.25 - 00:05
Цитата:
нужно было добавить пасты томатной и паприки немного /
111:
Ух как классно..
нужно было добавить пасты томатной и паприки немного /
Отправлено: 24.09.25 - 04:11
Цитата:
Вы видимо суть капитализма не поняли. Никто вас ничему полезному учить не будет, даже за деньги. Погуглите на досуге, у кого научиться чипы делать передовые по современным технологиям 2нм например. И вы не найдете. Даже за деньги. И даже 22нм. Да хоть 45, все равно не найдете. Даже за большие деньги. А это уже древняя можно сказать технология. То, что приносит большие деньги - никто этим делиться не будет, и учить вас никто не будет. Но вы можете пасти барашков, продавать, и вместе со всеми покупать продукты технологии. Ну или не пасти, и не покупать. Выбор за вами.
Kairat stayer:
Пока ум и технологии у цивилизованных стран входящих в ТОП - 10, нам остаётся не умничать, а у них учиться
