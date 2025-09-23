НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Когда начнется отопительный сезон в Костанае, сообщили в ГКП "КТЭК"
 
 
Когда начнется отопительный сезон в Костанае, сообщили в ГКП "КТЭК"
Отправлено: 23.09.25 - 22:46
В квартиры костанайцев уже через неделю придет отопление. ГКП «КТЭК» объявило о начале подачи тепла в городские сети в связи с ожидаемым похолоданием. Согласно графику, первыми тепло получат соцобъекты. Далее к системе отопления будут подключены жилые дома, предприятия и учреждения.
Re: Когда начнется отопительный сезон в Костанае, сообщили в ГКП...
Отправлено: 23.09.25 - 22:46
#1
Нормально, жар костей не ломит..
