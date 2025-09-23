Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
«Суд помог ТОО уклониться от обязанности» - Борьба жильцов с застройщиком ТОО «Елена Д» за затопленный подвал их дома продолжается в Костанае
«Суд помог ТОО уклониться от обязанности» - Борьба жильцов с застройщиком ТОО «Елена Д» за затопленный подвал их дома продолжается в Костанае
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 19, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 19
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать