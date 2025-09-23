НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Флуд и оффтопик (часть 9)
Карачун
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.09.25 - 19:58
#9061
Цитата:
Kairat stayer:
остаётся не умничать, а у них учиться

Вы знаете, учебники по строительству, в частности дорог, написаны достаточно давно. И с тех пор не то чтобы сильно претерпели изменений...но что-то мы даже этому не научились. Хотя это сильно проще чем ии.
И да, кстати, ресурсы это не только и не столько "несметные ресурсы" полезных ископаемых, это и битум и щебень и песок, и человеческий ресурс, деньги те же самые. Для их рационального использования нам тоже со стороны источники "ума и технологий" нужны?
Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.09.25 - 20:11
#9062
Цитата:
111:
Да, с баранами накладочка вышла в 90е


Урбанизация - сыграла свою роль, люди переселились из сельской местности в города в поисках работы, лучшей жизни и возможностей :lol: :lol: :lol:
Kairat stayer
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.09.25 - 20:17
#9063
Цитата:
Карачун:
Вы знаете, учебники по строительству, в частности дорог, написаны достаточно давно. И с тех пор не то чтобы сильно претерпели изменений...но что-то мы даже этому не научились. Хотя это сильно проще чем ии. И да, кстати, ресурсы это не только и не столько "несметные ресурсы" полезных ископаемых, это и битум и щебень и песок, и человеческий ресурс, деньги те же самые. Для их рационального использования нам тоже со стороны источники "ума и технологий" нужны?


Дороги, наша вечная постсоветская болезнь, не скоро вылечимся, тут действительно до ИИ далеко.

Не путайте пожалуйста тёплое с мягким, технологии США и Запада, совсем другой уровень. У них не только дороги ровные, но и мозги правильно прокачанные и работают в правильном направлении. Вот потому и учиться у них надо, иначе так и будем больше лопатой махать, пока мир в облаках нейросетей (Компьютерные системы, созданные по аналогии с человеческим мозгом, состоящие из множества взаимосвязанных искусственных нейронов, которые обрабатывают информацию) летает :-P :-P :-P
111
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.09.25 - 22:15
#9064
Цитата:
Kairat stayer:

Цитата:
Урбанизация

У меня сеструха там, у которой погиб сын за Путина, до сих пор разводит баранов для казахов
Сами они не едят, она бульбашка, тот то ли хохол, то ли русский, второй муж
111
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.09.25 - 22:21
#9065
Вот так и учим казахский



Модераторам и редакторам, там нет ничего такого, чтоб нарушить что то,
111
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.09.25 - 22:29
#9066
Блин, Голова уже болит, от учебы на казахском, но как говорит Акрос, это помогает ей жить дальше что ли,,
111
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 23.09.25 - 22:30
#9067
А, то есть тренирует..
Ну если так, то это круто
