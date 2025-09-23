НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ Проверка истории автомобилей теперь доступна казахстанцам онлайн
 
 
N
§ NG.kz
Проверка истории автомобилей теперь доступна казахстанцам онлайн
Отправлено: 23.09.25 - 20:42
Новый сервис "История авто" появился в мобильном приложении "ЦОН", сообщили в государственной корпорации "Правительство для граждан". Казахстанцы могут получить подробную информацию об автомобилях, зарегистрированных в стране.
Читать новость

абике
§ абике
Re: Проверка истории автомобилей теперь доступна казахстанцам...
Отправлено: 23.09.25 - 20:42
Давно надо было контролирующим органам сделать, чтобы не ввозили незаконным способом добытое имущество! Все делается с запозданием видимо не случайно!
