НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Суд помог ТОО уклониться от обязанности» - Борьба жильцов с застройщиком ТОО «Елена Д» за затопленный подвал их дома продолжается в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52616
«Суд помог ТОО уклониться от обязанности» - Борьба жильцов с застройщиком ТОО «Елена Д» за затопленный подвал их дома продолжается в Костанае
Отправлено: 23.09.25 - 17:44
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ОСИ дома доказывало, что застройщик не защитил подвал от затопления, ограничил доступ к ремонту инженерных сетей и пытался переложить обязанность по дорогостоящему изготовлению техпаспорта на бюджет города. Первый суд жильцы проиграли.
Читать новость

О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
514
Re: «Суд помог ТОО уклониться от обязанности» - Борьба жильцов с...
Отправлено: 23.09.25 - 17:44
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стиль одежды какой-то то странный мягко говоря, не внушает доверия :lol:
Профайл
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1137
Re: «Суд помог ТОО уклониться от обязанности» - Борьба жильцов с...
Отправлено: 23.09.25 - 20:34
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нужно было сразу представителю жильцов в суд подавать другое исковое требование, а именно: в суде оспаривать акт приемки и регистрацию права собственности за ТОО на подвал! Видимо ТОО построило дом еще в тот период, когда законодательство РК не запрещало застройщикам домов приобретать право собственности на подвал, если есть ПСД, в котором было указано, что подвальное помещение будет являться собственностью застройщика с момента приемки построенного объекта в эксплуатацию и подтверждается актом приемки! Если прошел срок давности на подачу иска, то нужно было ходатайствовать перед судом о восстановлении сроков исковой давности ссылаясь на незнание и неграмотность собственников квартир в юриспруденции!
Профайл
Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1482
Re: «Суд помог ТОО уклониться от обязанности» - Борьба жильцов с...
Отправлено: 23.09.25 - 22:22
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет ничего плохого в продаже подвалов в частную собственность, просто свободный доступ при этом к коммуникациям должен быть предусмотрен (без прохода через чужую частную собственность!). А они берут проекты полусоветские где этого нет, лепят помещения и продают. Потом какой-нибудь дурачок-строитель смывает полведра гипсовой смеси в унитаз, она забивает трубу в подвале, ту срывает и всех в подвале затапливает...

Цитата:
абике:
Видимо ТОО построило дом еще в тот период, когда законодательство РК не запрещало застройщикам домов приобретать право собственности на подвал, если есть ПСД


В 22-м году они его сдали, или в 21-м. Те же законы действовали. Здесь ещё большая вина проектировщиков и акимата, который принимает такие проекты. Вот им бы сейчас и вмешаться (жилищной инспекции).
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS