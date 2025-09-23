Отправлено: - 22:22

абике:

Видимо ТОО построило дом еще в тот период, когда законодательство РК не запрещало застройщикам домов приобретать право собственности на подвал, если есть ПСД

Нет ничего плохого в продаже подвалов в частную собственность, просто свободный доступ при этом к коммуникациям должен быть предусмотрен (без прохода через чужую частную собственность!). А они берут проекты полусоветские где этого нет, лепят помещения и продают. Потом какой-нибудь дурачок-строитель смывает полведра гипсовой смеси в унитаз, она забивает трубу в подвале, ту срывает и всех в подвале затапливает...Цитата:В 22-м году они его сдали, или в 21-м. Те же законы действовали. Здесь ещё большая вина проектировщиков и акимата, который принимает такие проекты. Вот им бы сейчас и вмешаться (жилищной инспекции).