Отправлено: - 20:17

Карачун:

Вы знаете, учебники по строительству, в частности дорог, написаны достаточно давно. И с тех пор не то чтобы сильно претерпели изменений...но что-то мы даже этому не научились. Хотя это сильно проще чем ии. И да, кстати, ресурсы это не только и не столько "несметные ресурсы" полезных ископаемых, это и битум и щебень и песок, и человеческий ресурс, деньги те же самые. Для их рационального использования нам тоже со стороны источники "ума и технологий" нужны?

Цитата:Дороги, наша вечная постсоветская болезнь, не скоро вылечимся, тут действительно до ИИ далеко.Не путайте пожалуйста тёплое с мягким, технологии США и Запада, совсем другой уровень. У них не только дороги ровные, но и мозги правильно прокачанные и работают в правильном направлении. Вот потому и учиться у них надо, иначе так и будем больше лопатой махать, пока мир в облаках нейросетей (Компьютерные системы, созданные по аналогии с человеческим мозгом, состоящие из множества взаимосвязанных искусственных нейронов, которые обрабатывают информацию) летает