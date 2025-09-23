НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Бахыт АХМЕТОВ: Квест «Костанайский ЦОН». Личный опыт борьбы с системой хамства и беззакония
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52615
Бахыт АХМЕТОВ: Квест «Костанайский ЦОН». Личный опыт борьбы с системой хамства и беззакония
Отправлено: 23.09.25 - 17:24
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
22 сентября я лично столкнулся с тем, во что многим было бы трудно поверить, если бы это не подтверждалось фотографиями. Я сопровождал инвалида I группы по зрению в новом здании ЦОНа на ул. Тауелсіздік, 114. И то, что происходило в стенах учреждения, было не просто нарушением – это был системный сбой в работе всей системы.
Читать новость

v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1791
Бахыт АХМЕТОВ: Квест «Костанайский ЦОН». Личный опыт борьбы с системой хамства и беззакония
Отправлено: 23.09.25 - 17:24
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Желаю товарищу Ахметову справиться с этой ветряной мельницей и довести вопрос до конца, с привлечением некомпетентных служак к ответственности!

Эту контору давно надо проверить и на профпригодность, и на компетенцию, и на качество и доступность услуг.

Иначе - как бы правительство для граждан, но граждане тут так, серая ненужная масса...

[Исправлено: vofkakst, 23.09.2025 - 17:31]
Профайл
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
514
Re: Бахыт АХМЕТОВ: Квест «Костанайский ЦОН». Личный опыт борьбы...
Отправлено: 23.09.25 - 17:46
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Черт знает кого набрали в этот цон, готовые документы не в состоянии выдать, вопросов масса к этому цону
Профайл
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
837
Re: Бахыт АХМЕТОВ: Квест «Костанайский ЦОН». Личный опыт борьбы...
Отправлено: 23.09.25 - 19:58
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
только сегодня оказавшись в центре проходил мимо этого ЦОНА. С виду симпотный, а на деле внутри болото
Профайл
Z
§ ZanoZOV
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
270
Re: Бахыт АХМЕТОВ: Квест «Костанайский ЦОН». Личный опыт борьбы...
Отправлено: 23.09.25 - 20:05
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока не будет расстрельной статьи за умышленое правонарушение, причём имеющие все доказательства, со стороны оператора предоставляющего госуслуги, никакого порядка не будет! Только жесточайшие меры помогут навести порядок в стране! Иначе эта говорильна так и останется на страничках соцсетей, а государство тем временем, может просто исчезнуть, дабы "ЭТИ" как шашель его съедят!!!
Профайл
абике
* абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1136
Re: Бахыт АХМЕТОВ: Квест «Костанайский ЦОН». Личный опыт борьбы...
Отправлено: 23.09.25 - 20:10
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Действительно в ЦОН набирают некомпетентных граждан! Такие ситуации не единичный случай! Такое ощущение, что набирают личный состав с улицы! Никто их не учит азам обращения к гражданам, как поступать в тех или иных ситуациях, многие просто толком ничего пояснить не могут! Пора уже набирать грамотных специалистов, а не курсантов!
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 20, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 20
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS