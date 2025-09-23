Отправлено: - 14:57

Карачун:

Мартышка к старости слаба глазами стала;

А у людей она слыхала,

Что это зло еще не так большой руки:

Лишь стоит завести Очки.

[Исправлено: Kairat stayer, 23.09.2025 - 16:00]

Цитата:Процитирую, как обычно самого себя, пожалуйста:Kairat stayer: Соединенные Штаты и Китай лидируют в области ИИ с большим отрывом от других стран, следует из доклада. На эти страны приходится большинство компаний, производящих чипы для искусственного интеллекта, высококвалифицированных специалистов, статей в ведущих научных журналах, а также большинство крупных ИИ-моделей, считают исследователи.США набрали 77,97 балла из 100, Китай - 58,01, а Великобритания - 36,60.В десятку также вошли Япония (33,77), Республика Корея (33,48), Германия (32,22), Сингапур (31,57), Франция (30,98), Канада (29,79) и Индия (29,41). Россия заняла 30-е месте с 17,49 балла.Нужно развиваться, впереди планеты ТОП - 10 стран, в разных сегментах.Авто Японии и Германий в топе, США и Франция производят "Боинг" (Boeing) и "Аэробус" (Airbus), два крупнейших мировых производителя самолётов, Южная Корея кроме авто, производит различную бытовую технику, которой мы пользуемся и.т.д. Достаточно заводов США функционируют в Китае и других странах Азии, отмечали ранее, что себестоимость товаров ниже, чем у себя производить. Многое чего в мире делается в кооперации, например в Китае собирается iPhone, правда часть сборок в последнее время перенесли в Индию и Вьетнам, а компоненты производятся по всему миру, включая Южную Корею, Японию и Тайвань, аналогично по компьютерам и программному обеспечению и.т.д.Подробнее здесь: