≡ Паспорта водоемов намерены разработать в Костанайской области. На это из госбюджета просят 85 млн тенге
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52615
Паспорта водоемов намерены разработать в Костанайской области. На это из госбюджета просят 85 млн тенге
Отправлено: 23.09.25 - 17:27
До 2030 года ежегодный объем рыбной продукции должен вырасти до 10 241 тонны. Чтобы достигнуть такого показателя, необходимо «провести оцифровку и паспортизацию водоемов» и составить полную картину - какие озера пригодны для разведения рыбы и любительской рыбалки.
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
г. Рудный
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1497
Re: Паспорта водоемов намерены разработать в Костанайской...
Отправлено: 23.09.25 - 17:27
#1
Даже гадать не надо, эти деньги отобьют у арендаторов, а те у рыбаков. Бесит уже, не успеешь подъехать к водоёму, а уже летят -деньги давай. Причем требуют независимо от того собираешься ли ты ловить рыбу или просто приехал отдыхать.
