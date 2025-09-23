Re: Паспорта водоемов намерены разработать в Костанайской...

Отправлено: - 17:27

Даже гадать не надо, эти деньги отобьют у арендаторов, а те у рыбаков. Бесит уже, не успеешь подъехать к водоёму, а уже летят -деньги давай. Причем требуют независимо от того собираешься ли ты ловить рыбу или просто приехал отдыхать.