Страница 604 из 604
Гога
Краснодар
06.07.18
12245
Флуд и оффтопик (часть 9)
23.09.25 - 11:17
14 часов назадНовости MailПроисшествияСамарские таможенники изъяли 35 БПЛА, перевозимых из Казахстана Самарские таможенники задержали крупную партию из 35 беспилотников, следовавшую в «Газели» из Казахстана в Башкортостан. Водитель не смог подтвердить законность груза и утверждал, что дроны предназначены для личного использования.

111
17.01.12
46239
Флуд и оффтопик (часть 9)
23.09.25 - 12:06
Что там, поломало что ли?
111
17.01.12
46239
Флуд и оффтопик (часть 9)
23.09.25 - 12:07
Мужик просто завез товар
111
17.01.12
46239
Флуд и оффтопик (часть 9)
23.09.25 - 12:10
Где новости о том, как нашего там ломанули и впарили какие то локомотивы по цене золота по весу?
Карачун
23.04.23
1824
Флуд и оффтопик (часть 9)
23.09.25 - 14:29
без второго безнадёжно отстанем от цивилизованного мира

Мартышка к старости слаба глазами стала;
А у людей она слыхала,
Что это зло еще не так большой руки:
Лишь стоит завести Очки. :lol:
Kairat stayer
28.05.18
7496
Флуд и оффтопик (часть 9)
23.09.25 - 14:57
Мартышка к старости слаба глазами стала;
А у людей она слыхала,
Что это зло еще не так большой руки:
Лишь стоит завести Очки.


Процитирую, как обычно самого себя, пожалуйста:

Kairat stayer: Соединенные Штаты и Китай лидируют в области ИИ с большим отрывом от других стран, следует из доклада. На эти страны приходится большинство компаний, производящих чипы для искусственного интеллекта, высококвалифицированных специалистов, статей в ведущих научных журналах, а также большинство крупных ИИ-моделей, считают исследователи.

США набрали 77,97 балла из 100, Китай - 58,01, а Великобритания - 36,60.

В десятку также вошли Япония (33,77), Республика Корея (33,48), Германия (32,22), Сингапур (31,57), Франция (30,98), Канада (29,79) и Индия (29,41). Россия заняла 30-е месте с 17,49 балла.

Нужно развиваться, впереди планеты ТОП - 10 стран, в разных сегментах.

Авто Японии и Германий в топе, США и Франция производят "Боинг" (Boeing) и "Аэробус" (Airbus), два крупнейших мировых производителя самолётов, Южная Корея кроме авто, производит различную бытовую технику, которой мы пользуемся и.т.д. Достаточно заводов США функционируют в Китае и других странах Азии, отмечали ранее, что себестоимость товаров ниже, чем у себя производить. Многое чего в мире делается в кооперации, например в Китае собирается iPhone, правда часть сборок в последнее время перенесли в Индию и Вьетнам, а компоненты производятся по всему миру, включая Южную Корею, Японию и Тайвань, аналогично по компьютерам и программному обеспечению и.т.д.

Подробнее здесь:

Карачун
23.04.23
1824
Флуд и оффтопик (часть 9)
23.09.25 - 15:20
Что этим хотел сказать древний человек? Непонятно :lol:
Kairat stayer
28.05.18
7496
Флуд и оффтопик (часть 9)
23.09.25 - 15:45
Что этим хотел сказать древний человек? Непонятно


Хех, как непонятно?
Речь о том, что нужно развивать ИИ, обучаться у стран находящихся в ТОП - 10, без кооперации с ними отстанем безнадёжно или вы как Макс предлагаете - пасти баранов? :lol: :lol: :lol: .

Страница 604 из 604
