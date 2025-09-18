Отправлено: - 13:51

Карачун:

этому ещё и учить надо? Шо ж это за интеллект-то такой??!?

[Исправлено: Kairat stayer, 23.09.2025 - 15:10]

Цитата:Обязательно нужно учить. Мир движется вперёд.ИИ не игрушка, а инструмент развития, чтобы жизнь была легче и проще, сам ИИ, так сказал нашим грамотеям, ранее заметки были.Выше эксперт из-за три девять земель некий Макс говорит: Зачем вам этот ИИ? Лучше вам баранов пасти, типа проверенное дело. Нам нужно баранов пасти и ИИ развивать.Вывод простой: нам нужно и баранов пасти, и ИИ развивать. Потому что без первого будет не только скучно, мы можем остаться без мяса, а без второго безнадёжно отстанем от цивилизованного мира.