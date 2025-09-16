НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Ладо Охотников — успешный бизнесмен и создатель программы здоровья
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52612
Ладо Охотников — успешный бизнесмен и создатель программы здоровья
Отправлено: 16.09.25 - 14:37
Герой нашей статьи — Ладо Охотников, успешный бизнесмен, чьи проекты в сфере инноваций, здорового образа жизни привлекательны для инвесторов и единомышленников. Благодаря умению воплощать новаторские идеи, он стал ярким примером созидателя, задающего тон в индустрии.
Читать статью

W
§ Will_Gorshe
(Пользователи)
Регистрация:
15.09.25
Сообщений:
1
Re: Ладо Охотников — успешный бизнесмен и создатель программы...
Отправлено: 16.09.25 - 14:37
#1
Когда читаешь, что Ладо Охотников совмещает бизнес, режиссуру и здоровье — сначала удивляешься. А потом понимаешь: в этом его сила. Его проекты не просто приносят прибыль, они думают о здоровье людей — будь то через инновации, фитотехнологии или программы поддержки благополучия. Мне приятно видеть, что он не ограничивает себя рамками одной отрасли, а вкладывает энергию туда, где может быть польза. Это вдохновляет не ради звёзд, а ради реальной жизни и улучшения состояния людей.
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1824
Ладо Охотников — успешный бизнесмен и создатель программы здоровья
Отправлено: 16.09.25 - 15:17
#2
Зожники подъехали, вот бы дискуссия разгорелась. вечер перестал бы быть томным.
P.S. Деньги возможно и не пахнут но чести это не делает :-x
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12245
Re: Ладо Охотников — успешный бизнесмен и создатель программы...
Отправлено: 16.09.25 - 15:55
#3
В США ему были предъявлены обвинения Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) как создателю финансовой пирамиды «Forsage».[1] Его проект Meta Force 5 августа 2022 года был включен Центральным банком России в «Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке».
V
§ ViktorVer
(Пользователи)
Регистрация:
22.09.25
Сообщений:
1
Re: Ладо Охотников — успешный бизнесмен и создатель программы...
Отправлено: 23.09.25 - 14:24
#4
Читая о пути Ладо Охотникова, невозможно не отметить редкое сочетание в одном человеке предпринимателя, режиссёра и апологета здорового образа жизни. Он сумел превратить личные убеждения в основу для проектов, которые не только приносят прибыль, но и задают вектор развития целых индустрий. Особенно откликнулась мысль, что успех приходит тогда, когда занимаешься тем, что вдохновляет. Этот принцип прослеживается во всём — от медицинских стартапов до амбициозных проектов в кино и метавселенной. Важно, что каждый шаг Ладо строится на фундаменте из инноваций, рентабельности и философии ЗОЖ. Для меня он пример предпринимателя, который умеет сочетать стратегическое мышление с настоящей заботой о людях. Неудивительно, что его деятельность вызывает доверие у инвесторов и вдохновение у коллег. В его подходе нет случайных решений — всё продуманно, осознанно и с прицелом на долгосрочную ценность.
