Отправлено: - 12:10

simkst:

БЯМ не испугать , просит задатьвопросы =

[Исправлено: Карачун, 23.09.2025 - 14:03]

Цитата:Ну вот мне нифига этих вводных не давали. Но ок!1. За 2 года до обращения.2. Лед 15ватт3. Включался ежедневно в рабочие дни (с понедельника по пятницу), оставался включенным на протяжении 8-ми часов.4.понятия не имею, я работал с теми вводными что мне дали, просто зная что такое натяжной потолок и как в нем крепятся софиты. Единственное что известно, он выпадал не в первый раз, просто их это наконец за....о и они решили таки выяснить в чем беда, но сами нифига не доперли. Условия предыдущих "выпадений" не известны.5. Монтаж выполнялся самостоятельно (во-всяком случае я так думаю, учитывая зажабистось владельца помещения.6.Полотно осталось целым. Я ж сказал - просто выпал софит, что само по-себе уже означает что других неисправностей не обнаружено.7.То есть вы не знаете как устроен натяжной потолок? Оттуда крепление само по-себе выпасть не может. Поэтому выпал естественно без кронштейна.8. Откуда мне знать какая температура была в помещении. Комнатная наверное, и сто пудов осталась комнатной за исключением той разницы на доли градуса, когда включенная лампа стала помимо света излучать ещё и тепло.Это все дополнительные вопросы? Или ещё что-то не имеющее отношение к делу интересует?Если честно я таких вопросов не задавал. Пришел, послушал, поржал, сказал в чем проблема, люди исправили, всё.