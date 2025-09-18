НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
≡ "Это 62 миллиарда" - депутат призвал отказаться от грандиозного мероприятия в Казахстане
 
 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52612
"Это 62 миллиарда" - депутат призвал отказаться от грандиозного мероприятия в Казахстане
Отправлено: 18.09.25 - 09:32
Мажилисмен Сергей ПОНОМАРЁВ в депутатском запросе на имя премьер-министра Олжаса Бектенова предложил перенести проведение турнира "Игры будущего" из-за нехватки средств и сложной экономической ситуации.
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1787
Re: "Это 62 миллиарда" - депутат призвал отказаться от...
Отправлено: 18.09.25 - 09:32
#1
Давайте лучше ЭКСПО вместо игр! А хотя,ещё 1 НПЗ можно было бы построить,но нет,мы будем играть и учить зелёной энергиЙ :lol: Ну куда вы вечно лезете с голой опой! Какой имидж?
директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
920
Re: "Это 62 миллиарда" - депутат призвал отказаться от...
Отправлено: 18.09.25 - 09:46
#2
пыль в глаза
v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1790
Re: "Это 62 миллиарда" - депутат призвал отказаться от...
Отправлено: 18.09.25 - 10:20
#3
Цитата:
Эти средства эквивалентны стоимости как минимум шести современных школ

Можно подумать что хоть одну построят именно на эти деньги
Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2423
Re: "Это 62 миллиарда" - депутат призвал отказаться от...
Отправлено: 18.09.25 - 16:19
#4
А как же понты?
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7495
Re: "Это 62 миллиарда" - депутат призвал отказаться от...
Отправлено: 18.09.25 - 17:16
#5
Друзья, всем желаю доброго вечера, хорошего настроения и пусть всё будет замечательно!

Мажилисмен Сергей Понамарев всё правильно говорит, нужно отказаться от этих игр. Такие турниры не будут способствовать развитию IT-сферы, развития требуют - инвестиций в кадры, университеты, исследовательские центры. Можно провести "Игры», но через 5-10 лет у нас по-прежнему не будет собственных чипов, ИИ-моделей и конкурентоспособных IT-кадров.

Недавно отмечал, что США и Китай лидируют на планете в ИИ (Ниже по ссылке), далее в первой десятке рейтинга расположились развитые и цивилизованные страны, у них сотни лабораторий, тысячи высококвалифицированных IT специалистов, штампуют нейросети, запускают свои чипы и делают бизнес на миллиарды долларов и.т.д. Мы, в 50 лучших стран по развитию ИИ даже не входим, но кого это волнует?

Будущее страны строится инвестициями в науку и образование, 62 миллиарда тенге лучше вложить в подготовку специалистов за рубежом, на развитие технологий, открытие современных технопарков, финансирование стартапов, лаборатории и.т.д.

Подробнее здесь:
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7495
"Это 62 миллиарда" - депутат призвал отказаться от грандиозного мероприятия в Казахстане
Отправлено: 18.09.25 - 17:27
#6
Цитата:
Kairat stayer:
Мы, в 50 лучших стран по развитию ИИ даже не входим, но кого это волнует?


Рейтинги разные проводятся. Погуглил, более свежих данных не нашёл, отмечают, что Казахстан занял 48-е место в мире по уровню готовности к внедрению искусственного интеллекта по индексу готовности к внедрению искусственного интеллекта (ИИ) Международного валютного фонда (МВФ) за 2023 год.

Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 18.09.2025 - 18:31]
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28808
"Это 62 миллиарда" - депутат призвал отказаться от грандиозного мероприятия в Казахстане
Отправлено: 18.09.25 - 18:00
#7
Цитата:
Kairat stayer:
Погуглил, более свежих данных не нашёл, отмечают, что Казахстан занял 48-е место в мире по уровню готовности к внедрению искусственного интеллекта

Ваши данные устарели. Совсем недавно в Казахстан суперкомпьютер привезли, крупнейший в центральной Азии. ;-)
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7495
"Это 62 миллиарда" - депутат призвал отказаться от грандиозного мероприятия в Казахстане
Отправлено: 18.09.25 - 18:22
#8
Цитата:
maxsaf:
Ваши данные устарели. Совсем недавно в Казахстан суперкомпьютер привезли, крупнейший в центральной Азии.


Не устарели, крупнейший в Центральной Азии - это хорошо, обсуждали летом, что закупили в США, монтаж, наладку и запуск осуществляют арабы, а техподдержку китайские спецы (Lenovo) 8-) 8-) 8-)

Один суперкомпьютер и мы автоматически не попадаем в топ-30 стран по развитию искусственного интеллекта. Выше отметил, что США с Китаем и другие страны которые в топ - 10, десятилетиями миллиарды в университеты, кадры и науку вкладывали, нам тоже в этом направлении нужно двигаться.

Подробнее здесь:
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28808
"Это 62 миллиарда" - депутат призвал отказаться от грандиозного мероприятия в Казахстане
Отправлено: 18.09.25 - 18:32
#9
Цитата:
Kairat stayer:
нам тоже в этом направлении нужно двигаться.

Не нужно. Нет нужды выкидывать деньги, в тридцатке делать нечего, играет значение только первые топ 3. Назовите тридцатый по популярности бренд мобильных телефонов. Не знаете? И я не знаю. От силы десять брендов назову. Вам надо барашков пасти, и овцеводство развивать. Если будете ИИ развивать - ИИ вам то же самое скажет :lol:
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7495
"Это 62 миллиарда" - депутат призвал отказаться от грандиозного мероприятия в Казахстане
Отправлено: 18.09.25 - 19:02
#10
Цитата:
maxsaf:
Не нужно. Нет нужды выкидывать деньги, в тридцатке делать нечего, играет значение только первые топ 3. Назовите тридцатый по популярности бренд мобильных телефонов. Не знаете? И я не знаю. От силы десять брендов назову. Вам надо барашков пасти, и овцеводство развивать. Если будете ИИ развивать - ИИ вам то же самое скажет


Барашков пасти и лошадей разводить нужно, конину недавно на базаре по 2800-3000 тенге продавали, сейчас по 3500 тенге, значит спрос есть. Ранее обсуждали, что мясо можно экспортировать в Китай.

Но и ИИ нужно развивать, действительно мы сами не можем разработать конкурентоспособную продукцию, есть кому разрабатывать. Всё таки, на мой взгляд топ - 10 в приоритете, разные сегменты. Отмечают, что в приобретённом суперкомпьютере база NVIDIA H200 - американская разработка и продукт. Чипы по контракту изготовлены через TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) на Тайване. То есть мозги проектированы в США, а выпускаются в Азии. С помощью данного суперкомпа, можно же многие вопросы решать в различных отраслях.
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7495
"Это 62 миллиарда" - депутат призвал отказаться от грандиозного мероприятия в Казахстане
Отправлено: 18.09.25 - 19:11
#11
Как вам такое? Недавно была информация, о том что китайцы помогут нам построить новый город Alatau City. Который призван стать мощным страновым и региональным центром притяжения инноваций, развития криптоиндустрии и технологического предпринимательства. Alatau City в перспективе хотят превратит в казахстанский Дубай без виз и с особыми правами для иностранцев и.т.д.

Подробнее здесь:
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7495
"Это 62 миллиарда" - депутат призвал отказаться от грандиозного мероприятия в Казахстане
Отправлено: 23.09.25 - 12:48
#12
Друзья, всем желаю мира, радости, добра, позитива, хорошего дня и прекрасного настроения!

Цитата:
Kairat stayer:
Недавно отмечал, что США и Китай лидируют на планете в ИИ (Ниже по ссылке), далее в первой десятке рейтинга расположились развитые и цивилизованные страны, у них сотни лабораторий, тысячи высококвалифицированных IT специалистов, штампуют нейросети, запускают свои чипы и делают бизнес на миллиарды долларов и.т.д. Мы, в 50 лучших стран по развитию ИИ даже не входим, но кого это волнует?

Будущее страны строится инвестициями в науку и образование, 62 миллиарда тенге лучше вложить в подготовку специалистов за рубежом, на развитие технологий, открытие современных технопарков, финансирование стартапов, лаборатории и.т.д.


Ниже в видео отмечают, что в Казахстане открыты 33 филиала зарубежных вузов, страна постепенно превращается в региональный академический и научно-исследовательский хаб. Среди ВУЗ ведущие американские, как университет Аризоны, Колорадская школа горного дела, университет Дьюка, университет штата Пенсильвания, университет Миннесоты и Нью-Йоркская киноакадемия. Сегодня партнёрство с Америкой - это стратегический курс внешней политики Казахстана. США были одними из первых, кто признал нашу независимость и остаются среди тех, кому здесь доверяют. Это доверие уже превращается в конкретные проекты и прочный союз, рассчитаны на будущее.

Правильно, вкладываться нужно в образование, подготовку специалистов, на развитие технологий и.т.д. Как выше отметил, США и Китай лидеры в этих направлениях, со своими технологиями 8-) 8-) 8-)


Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
7495
"Это 62 миллиарда" - депутат призвал отказаться от грандиозного мероприятия в Казахстане
Отправлено: 23.09.25 - 13:22
#13
Как вам такое? Отмечают, что В Казахстане к 2030 году обучат 1 миллион человек работе с искусственным интеллектом :lol: :lol: :lol:

Подробнее здесь:
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1824
"Это 62 миллиарда" - депутат призвал отказаться от грандиозного мероприятия в Казахстане
Отправлено: 23.09.25 - 13:29
#14
Цитата:
Kairat stayer:
Как вам такое?

этому ещё и учить надо? Шо ж это за интеллект-то такой??!? :lol:
