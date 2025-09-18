Отправлено: - 19:02

maxsaf:

Не нужно. Нет нужды выкидывать деньги, в тридцатке делать нечего, играет значение только первые топ 3. Назовите тридцатый по популярности бренд мобильных телефонов. Не знаете? И я не знаю. От силы десять брендов назову. Вам надо барашков пасти, и овцеводство развивать. Если будете ИИ развивать - ИИ вам то же самое скажет

Цитата:Барашков пасти и лошадей разводить нужно, конину недавно на базаре по 2800-3000 тенге продавали, сейчас по 3500 тенге, значит спрос есть. Ранее обсуждали, что мясо можно экспортировать в Китай.Но и ИИ нужно развивать, действительно мы сами не можем разработать конкурентоспособную продукцию, есть кому разрабатывать. Всё таки, на мой взгляд топ - 10 в приоритете, разные сегменты. Отмечают, что в приобретённом суперкомпьютере база NVIDIA H200 - американская разработка и продукт. Чипы по контракту изготовлены через TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) на Тайване. То есть мозги проектированы в США, а выпускаются в Азии. С помощью данного суперкомпа, можно же многие вопросы решать в различных отраслях.