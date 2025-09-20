Ввести выделенные полосы на основных транспортных коридорах.
Создать транспортно-пересадочные узлы (ТПУ) в ключевых точках.
Перейти к умной транспортной системе (ITS): GPS-мониторинг, онлайн-расписания, сбор данных через билетные системы.
Поэтапно внедрять экологичный транспорт (электробусы, водородные автобусы).
Организовать обратную связь с гражданами (опросы, мобильные приложения).
Заключение
Для города с 250 тыс. жителей важно создать сбалансированную, удобную и устойчивую транспортную систему, сочетающую автобусы, троллейбусы и, при необходимости, маршрутные такси. Успешность зависит не только от технических решений, но и от участия горожан, прозрачности планирования и долгосрочной стратегии развития городской мобильности.
На основе этих данных строится транспортная модель города, которая позволяет имитировать потоки и тестировать различные сценарии развития сети до их реализации "в металле".
Международные стандарты и лучшие практики ITDP (Institute for Transportation and Development Policy): Рекомендации по скорости, частоте, доступности и интеграции. UITP (International Association of Public Transport): Стандарты качества обслуживания и безопасности. TOD (Transit-Oriented Development): Принципы застройки вокруг транспортных узлов для повышения плотности и пешеходной доступности.
Главное - как. Допустим, я не шарю, как промпты делать правильно, и как потом проверит результат выдачи, но хочу вытащить максимально полезный или правильный результат. Сначала пишу кривой запрос ЛЛМке с просьбой создать промпт по моему вопросу. Полученный промпт отдаю другой ЛЛМке (или этой же, но в отдельном окне) на проверку. Промпт уже хорош, но она его дополнительно проверяет, и вылизывает, с пояснениями, почему да как. Финальный промпт отдаем ЛЛМке, она по нему готовит хороший развернутый ответ. Ответ отдаем обратно на проверку, можно два, три раза, с пояснениями, что и почему она поменяла, ну и окончательный ответ уже используем. Так вероятность галлюцинаций стремится к нулю, и это же ключ к тому, как ломки могут самоулучшаться, просто проверяя друг друга. Я думаю, древние философы точно так же, не имея достаточных научных данных, в споре друг с другом рождали истину, ну или какие-то мудрые вещи. То есть не обязательно иметь фидбэк от восьми миллиардов человек, хотя и это тоже очень помогает. У них по 100 миллионов активных пользователей в неделю, так что самообучение на основе обратной связи там наверняка работает.
Ну вот же! Он знает что нужно делать: собираешь такие-то данные, строишь там-то модель с учетом перспективы. Зачем он выдаёт эту хрень про "комплексный подход" и прочее бла-бла-бла? И ещё, нафига повторять запрос? "В городе с населением примерно в 250к жителей...", а что в городе с населением в 100к или в миллион это как-то по-другому происходит?
общее...частное...да? Любое проектирование делается по одному принципу - собираются данные, по ним создается проект (в данном случае модель). Он на заданные запросы готовый проект предлагает? Нет. Ну тогда его вообще не должно "колыхать" сколько там населения проживает. И я почти уверен что не "колышет". Почти уверен что ту же самую ерунду он напишет для любого населенного пункта в котором общественный транспорт вообще целесообразен.
maxsaf: Сначала пишу кривой запрос ЛЛМке с просьбой создать промпт по моему вопросу. Полученный промпт отдаю другой ЛЛМке (или этой же, но в отдельном окне) на проверку. Промпт уже хорош, но она его дополнительно проверяет, и вылизывает, с пояснениями, почему да как.
Ага , также делаю
Корявый исходник Типа че в промте не хватает Уже полученный промт в другую ЛЛМ с нижайшей просьбой улучшить и ответить
Нам повезло родиться в невероятное время. Даже если он ошибётся на пару лет - не принципиально. Это будет прорыв, важнее которого уже быть ничего не может. И многие из нас будут живыми свидетелями этого события. Дальнейшее развитие цивилизации предсказать не представляется возможным, нам останется лишь наблюдать.
maxsaf: Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск считает
Не, ну его точно превзойдет тут к бабке не ходи. Помнится этот паренёк на марс всё "летел", уже добрался чи нет? Пусть для начала с куриными яйцами разберётся, и научится отличать информацию нужную в конкретной ситуации от бесполезной, потом уже посмотрим кого он там превзошёл кого не очень. Предлагаю ему такой запрос - в отдельной комнате, отграниченной от прочих помещений стеной и дверью в натяжном потолке выпал из крепления софит. Вводная информация от свидетеля сего - "я зашел, выключателем клацнул свет включил, и он выскочил". Вопрос: причина выпадения софита.
Карачун: в отдельной комнате, отграниченной от прочих помещений стеной и дверью в натяжном потолке выпал из крепления софит. Вводная информация от свидетеля сего - "я зашел, выключателем клацнул свет включил, и он выскочил". Вопрос: причина выпадения софита.
БЯМ не испугать , просит задатьвопросы =
Уточняющие вопросы (до генерации окончательного промта) Чтобы дать точный ответ, нужны следующие уточнения:
Как давно установлен натяжной потолок и софиты? Какой тип лампы используется в софите (LED, галоген, мощность)? Был ли этот софит ранее включён, или это была первая активация?Наблюдались ли до этого признаки провисания, деформации или перегрева в этом месте? Кто выполнял монтаж — профессиональная бригада или самостоятельно? Произошло ли повреждение самого полотна при выпадении? Софит выпал целиком, вместе с креплением, или только сам корпус? Температура в комнате до и после включения света — была ли резкая смена?
Ну вот мне нифига этих вводных не давали. Но ок! 1. За 2 года до обращения. 2. Лед 15ватт 3. Включался ежедневно в рабочие дни (с понедельника по пятницу), оставался включенным на протяжении 8-ми часов. 4.понятия не имею, я работал с теми вводными что мне дали, просто зная что такое натяжной потолок и как в нем крепятся софиты. 5. Монтаж выполнялся самостоятельно (во-всяком случае я так думаю, учитывая зажабистось владельца помещения. 6.Полотно осталось целым. Я ж сказал - просто выпал софит, что само по-себе уже означает что других неисправностей не обнаружено. 7.То есть вы не знаете как устроен натяжной потолок? Оттуда крепление само по-себе выпасть не может. Поэтому выпал естественно без кронштейна. 8. Откуда мне знать какая температура была в помещении. Комнатная наверное, и сто пудов осталась комнатной за исключением той разницы на доли градуса, когда включенная лампа стала помимо света излучать ещё и тепло. Это все дополнительные вопросы? Или ещё что-то не имеющее отношение к делу интересует? Если честно я таких вопросов не задавал. Пришел, послушал, поржал, сказал в чем проблема, люди исправили, всё.
