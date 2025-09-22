Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Качество бензина в Казахстане: четверть образцов не прошла проверку
Отправлено: 22.09.25 - 14:20
В 2025 году топливный рынок Казахстана оказался в центре внимания из-за проблем с качеством бензина и дизельного топлива. Что говорят о контроле качества топлива в Комитете технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции?
Re: Качество бензина в Казахстане: четверть образцов не прошла...
Отправлено: 22.09.25 - 14:20
Каждый 4-й образец не соответствует заявленным требованиям, но государство неуклонно дает зеленый свет на повышение стоимости топлива. Не кажется ли это странным? Не должны ли такие проверки быть регулярными, ну или хотя бы ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ перед повышением цены?
государственный контроль осуществляется
Качество бензина в Казахстане: четверть образцов не прошла проверку
Отправлено: 22.09.25 - 21:04
Водитель должен обращаться в территориальные департаменты при наличии убедительных доказательств нарушений! Где он их возьмет, если он даже чек на заправке не берет, надеясь на авось, и на свой кошелек! Это же каким образом водитель соберет убедительные доказательства, а разве недостаточно доказательств о том, что по всей стране заливают некачественный бензин! Ведь раньше за бензин разбавленный ослиной мочой давали уголовные сроки! А тут целая индустрия наливает некачественный бензин в свои резервуары, а ответственности никакой. от слова совсем! И куда же катится страна, которая не контролируя качество бензина, но невзирая на это, многие водители умудряются на некачественном бензине совершать ДТП со смертельным исходом на трассах гос-ва!За продажу некачественного бензина нарушителей необходимо привлекать к принудительному труду вместо штрафа, например в качестве дворников, грузчиков, и других малоприятных работах!
Re: Качество бензина в Казахстане: четверть образцов не прошла...
Отправлено: 23.09.25 - 08:05
то что топливо откровенно говоря говнянное постоянно сам убеждаюсь. Сильнейший конденсат из выхлопной трубы. Значит примесей и даже воды там в избытке. Поэтому очень быстро глушитель гниет и ржавеет
Качество бензина в Казахстане: четверть образцов не прошла проверку
Отправлено: 23.09.25 - 08:28
Всё что это означает, так это что бензин сгорает полностью и температура выхлопных газов в глушителе достаточно низкая. Помимо этого, естественно на это внимания не обращается, у нас уже не первый год сильно повышенная влажность относительно привычного "как было раньше" сильно ниже летние и выше зимние температуры. Что заметно сказывается на содержимое выходящее из выхлопной трубы. А воду в бензине автомобилист заметит задолго до попадания ее в глушитель.
В конце концов в диз.топливе воды дохренища, и тем больше чем выше влажность воздуха, между тем из выхлопной водопад ниагарский не спадает
Re: Качество бензина в Казахстане: четверть образцов не прошла...
Отправлено: 23.09.25 - 11:33
мне не понятно, почему не говорят чьи конкретно пробы не соответствуют?
ну допустим оштрафовали сеть на миллион? а сколько она при этом людей обманула, на какие суммы, за какой период? так хоть люди будут этих "дейтелей" стороной объезжать, по кошельку реально ударит им, может и подмешивать гуано в гсм перестанут.
ну допустим оштрафовали сеть на миллион? а сколько она при этом людей обманула, на какие суммы, за какой период? так хоть люди будут этих "дейтелей" стороной объезжать, по кошельку реально ударит им, может и подмешивать гуано в гсм перестанут.
Качество бензина в Казахстане: четверть образцов не прошла проверку
Отправлено: 23.09.25 - 11:58
Впаривать муть населению - можно
Озвучивать, кто это - нельзя.
Дипломатия)))
