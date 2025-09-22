НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Черный конверт» и замаскированная коммерция - Как костанайцы укрываются от оплаты налогов, обсудили в акимате
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
52611
«Черный конверт» и замаскированная коммерция - Как костанайцы укрываются от оплаты налогов, обсудили в акимате
Отправлено: 22.09.25 - 14:46
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Ни для кого не секрет, что многие индивидуальные предприниматели выплачивают зарплату своим работникам в большем размере, чем отражают в налоговой отчетности, - сообщил Азамат КОЖУКОВ. - Указывают минимальную заработную плату.
Читать новость

р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
836
Re: «Черный конверт» и замаскированная коммерция - Как...
Отправлено: 22.09.25 - 14:46
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у нас что еще и управление расходов есть?
Профайл
v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1789
Re: «Черный конверт» и замаскированная коммерция - Как...
Отправлено: 22.09.25 - 14:47
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
замаскированная коммерция

А почему акима не волнует, на интересует и не возмущает снос и строительство, замаскированные под реконструкцию?
Тоже же лазейка своего рода.

Кто предоставит реконструированный военкомат, некогда бывший памятником архитектуры? Не монолитную коробку на 32 квартиры, а именно здание военкомата, прошедшее реконструкцию? Аким будет привлекать к ответственности за отсутствие заявленного результата?
Профайл
v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1789
Re: «Черный конверт» и замаскированная коммерция - Как...
Отправлено: 22.09.25 - 14:52
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
управления государственных расходов 

Вот так новости) надеюсь, это - опечатка
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
46235
Re: «Черный конверт» и замаскированная коммерция - Как...
Отправлено: 22.09.25 - 15:46
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие то завистливые люди, предположительно с города Затобыловка, нажаловались Акиму из за реклам, убирая конкурентов..
Профайл
Т
* Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2706
Re: «Черный конверт» и замаскированная коммерция - Как...
Отправлено: 22.09.25 - 15:55
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vofkakst:
надеюсь, это - опечатка

Исправил. Спасибо)
Профайл Посетить вебсайт
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
12244
Re: «Черный конверт» и замаскированная коммерция - Как...
Отправлено: 22.09.25 - 16:26
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
---****Разрешение, я думаю, никто не давал.****


---Негоже так акиму говорить - -***я думаю** --- должны быть только факты !
Профайл
абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
1134
Re: «Черный конверт» и замаскированная коммерция - Как...
Отправлено: 22.09.25 - 20:49
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тех кто уклоняется от уплаты налогов надо по суду провести, а не на совещании говорить! Управление госдоходов это государственный орган, в компетенции которого привлекать к административной, и уголовной ответственности нарушителей законов! Как говорил Жеглов: Вор должен сидеть!
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
28808
«Черный конверт» и замаскированная коммерция - Как костанайцы укрываются от оплаты налогов, обсудили в акимате
Отправлено: 22.09.25 - 20:51
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
абике:
Как говорил Жеглов: Вор должен сидеть!

Точняк :-)
Профайл
директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
919
Re: «Черный конверт» и замаскированная коммерция - Как...
Отправлено: 23.09.25 - 09:31
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
мне бы отдали три коттеджа по жастар, я бы ОБСЛУЖИВАЛ объекты по целевому! господину Жундубаеву и не снилось, и налоги бы платил)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 28
Зарегистрированные пользователи: vofkakst

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS