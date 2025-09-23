НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
Сколько мяса сайгаков и по какой цене продали в разных городах Казахстана
Отправлено: 23.09.25 - 09:27
В августе в Казахстане начали продавать мясо сайгаков. Напомним, в Министерстве сельского хозяйства рекомендовали реализовывать мясо сайгаков по цене 1600 тенге за один килограмм. Журналисты выяснили, сколько и в какую цену его реализовали.
Читать новость

Есть некое подозрение, что это какой-то эксперимент... Так громогласно: "скоро начнем продавать!!!", "начинаем продавать", "сколько уже продали". Нездоровый ажиотаж.
Или это просто отвлекают от роста цен на другие виды мяса?
Цитата:

последней ярмарке в Костанае, прошедшей 6 сентября, сайгу продавали по 1700 тг за килограмм.

Эта цена была за тушу. Но тушами мало кто брать хотел. Потом они стали продавать частями по 2 тысячи за кило. Я купила полтуши. Приготовила. Приготовилась мясо, на удивление, быстро. Но запах и вкус очень специфические. И жир застывает ещё быстрее чем у баранины.
