Отправлено: - 09:40



последней ярмарке в Костанае, прошедшей 6 сентября, сайгу продавали по 1700 тг за килограмм.

Цитата:Эта цена была за тушу. Но тушами мало кто брать хотел. Потом они стали продавать частями по 2 тысячи за кило. Я купила полтуши. Приготовила. Приготовилась мясо, на удивление, быстро. Но запах и вкус очень специфические. И жир застывает ещё быстрее чем у баранины.