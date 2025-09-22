НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Еще один 9-этажный дом появится на улице Бородина в Костанае
 
 
§ NG.kz
20.12.07
52608
Еще один 9-этажный дом появится на улице Бородина в Костанае
Отправлено: 22.09.25 - 19:27
Жительница Костаная Татьяна СТЕПАНЮК обратила внимание, что на участке неподалеку от многоэтажки по ул. Бородина, 111 завершается снос частных домов. Вопрос, который она прислала в «НГ»: что будут строить и когда были общественные слушания, если они были.
Читать новость

* 111
17.01.12
46197
Re: Еще один 9-этажный дом появится на улице Бородина в Костанае
Отправлено: 22.09.25 - 19:27
9 наврят ли
Вот 19 нормально было бы поднять
