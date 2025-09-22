Отправлено: - 19:27

Жительница Костаная Татьяна СТЕПАНЮК обратила внимание, что на участке неподалеку от многоэтажки по ул. Бородина, 111 завершается снос частных домов. Вопрос, который она прислала в «НГ»: что будут строить и когда были общественные слушания, если они были.